Anadolu Üniversitesi Plaj Hentbol Kadın Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Anadolu Üniversitesi Plaj Hentbol Takımı, Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası’nı kazanarak, birinciliğini ilan etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası sona erdi. Köyceğiz Belediyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun iş birliği, Köyceğiz Kaymakamlığının destekleriyle düzenlenen şampiyonanın final müsabakaları, Delta Plajı'nda yapıldı. Zorlu mücadeleler sonunda kadınlarda Anadolu Üniversitesi Plaj Hentbol Kadın Takımı büyük bir başarı göstererek Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonada Muğla Üniversitesi ikinci, Trakya Üniversitesi ise üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonada dereceye giren takımların kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkan Vekili Serdar Eler ve protokol tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.