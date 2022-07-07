Tepebaşı ailesi bayramlaştı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bir araya geldi. Çalışanların bayramını tebrik eden Başkan Ataç, buraya siyaset yapmaya değil, hizmet yapmaya geldiklerini ifade etti. Vatandaşların yüzünü güldürebilmenin, kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Ataç, ”Tepebaşı Belediyesi ailesi olarak, Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Ataç ilk olarak Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu şantiyesinde, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personel ile buluştu. Daha sonra Zabıta Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelen Başkan Ataç, hizmet binasında görev yapan belediye personelinin de bayramını tebrik etti.



“Çalışmalarımızı en iyi şekilde devam ettireceğiz”

Bayramlaşma töreninde Tepebaşı Belediyesi emekçilerine seslenen Başkan Ataç, “Tepebaşı Belediyesi, Türkiye’de ayrıcalıklı bir belediye konumuna geldi. Bunda hepinizin tek tek emekleri var, elinize, ruhunuza sağlık. Biz rutin çalışmalarımızı en iyi şekilde devam ettireceğiz. Fen İşleri, Park ve Bahçeler gibi belediye hizmetlerimiz, yaz

sezonunda süratle devam ediyor. Ben doğruları konuşmaktan yanayımdır, siyaset yapmam. Belediyemizin içinde 20 yıldır bir kez siyaset yapmadım. Biz buraya siyaset yapmaya değil, hizmet yapmaya geldik. Vatandaşımızın yüzünü güldürmek bizler için çok kıymetli. Tepebaşı Belediyesi ailesi olarak, Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve sevgimizi çoğaltalım. Hep birlikte Tepebaşı Belediyesi ailesi olarak, Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi bayramlar, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Yolumuz açık olsun arkadaşlar” sözlerini kullandı.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de törene katılıp çalışanların bayramını kutladı. Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ve başkan yardımcıları da bayramlaşma programlarında Başkan Ataç’a eşlik etti.

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