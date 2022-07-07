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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir bayramı yağışlı geçirecek

İHA

Eskişehir bayramı yağışlı geçirecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3’üncü Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kurban Bayramı’ndaki hava durumuyla ilgili tahminleri açıkladı. Havanın bayram genelinde bulutlu ve zaman zaman yağışlı olması bekleniyor.
Tahminlere göre, Kurban Bayramı tatili süresince bölge genelinde (Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik) serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bayramın 2’nci gününden itibaren 13 derece düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.
Arife günü bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı, Eskişehir’in Seyitgazi, Han, Çifteler, Mahmudiye, Beylikova, Mihalıççık, Sivrihisar, Günyüzü ilçelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bayramın 1’inci günü bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Bayramın 2’nci günü bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Bayramın 3’üncü günü bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bayramın son gününde ise bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, öğle saatlerinden sonra Eskişehir’in Seyitgazi, Çifteler, Han, Mahmudiye, Beylikova, Mihalıççık ilçeleri civarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.
Kurban Bayramı sonrasında yağışlı havanın bölgeyi terk etmesi ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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