Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenme İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Bilge bayramda dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı

Kurban Bayramı öncesi vatandaşı çeşitli konularda uyaran Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, hijyen koşullarına uyulmasının ve sağlıklı beslenmenin hastalıklardan korumak için hayati önem taşıdığını söyledi.

Dr. Uğur Bilge, tüm İslam âleminin bayramını kutlayarak “Kurban Bayramında Sağlıklı Beslenme” Konusunda açıklama yaptı. Kurban ibadetinin mutlaka uygun sağlık ve çevre şartları sağlanarak yapılması gerektiğini vurgulayan Bilge, kurbanlıkların nakli, kurban satış ve kesim yerlerinin temiz olması, kesim sonrası etin işlenmesi, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarının her birinde gerekli kişisel ve toplumsal hijyen koşullarına uyulması insanları hastalıklardan korumak için hayati önem arz ettiğini dile getirdi.



“Hastalık taşıdığı düşünülen organlar köpek ve kedilere kesinlikle verilmemeli”

Çiğ veya bozulmuş et birçok hastalığı barındırabileceği için kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini aktaran Bilge, takiben hastalık taşıdığı düşünülen organlar (karaciğer ve akciğer gibi) köpek ve kedilere kesinlikle verilmemesi gerektiğini söyledi. Hastalıkların bu etleri yiyen hayvanların dışkısıyla çevreye yayılabileceğini belirten Bilge, “Kesimi takiben hastalık taşıdığı düşünülen organlar (karaciğer ve akciğer gibi) köpek ve kedilere kesinlikle verilmemelidir. Aksi takdirde hastalıklar bu etleri yiyen hayvanların dışkısıyla çevreye yayılabilmekte, sonrasında da bu dışkıyla kirlenmiş gıda ve içme suyunu tüketen insanlara bulaşabilmektedir. Başta karaciğer olmak üzere, akciğer, beyin gibi organlarda ilaçla tedavisi mümkün olmayan cerrahi müdahaleyi gerektiren ‘’kist hidatik’’ hastalığı bu yolla yayılan, kurban bayramı dönemlerinde dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır” diye konuştu.



“Kronik hastalıklara sahip bireyler dikkatli olmalı”

Besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Bilge, “Kurban bayramı dini kuralların yerine getirilmesinin yanı sıra sofraların temel besin maddesini oluşturan etin uzun bir dönem tüketilecek olması anlamına da gelir. Alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmayıp kurban bayramında da; sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman özen gösterilmelidir. Ancak özellikle bu dönemde kalpdamar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları ve böbrek hastaları gibi kronik hastalıklara sahip bireyler dikkatli olmalıdır” dedi.



“Bayramda özellikle el ve kol kesiklerine sık rastlanmaktadır”

Bayramda özellikle el ve kol kesiklerine sık rastlandığı bilgisini veren Bilge, kurban kesiminde yaralanmalara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Kişilerin kendi güvenliklerini sağlaması gerektiğini belirten Bilge, Kurban kesiminde yaralanmalara dikkat edilmelidir. Bayramda özellikle el ve kol kesiklerine sık rastlanmaktadır, kesikler nedeniyle kalıcı hasarlar da oluşabilir. Bu nedenle kişiler öncelikle kendi güvenliklerini sağlayarak hareket etmelidir. Herhangi bir kesi olduğunda kan kaybının en aza indirilmesi gerekir. İlk hedef kan kaybını durdurmak olmalıdır. Ciddi boyutlarda kanama varsa üzerine bastırılarak ya da bir temiz gazlı bez bastırılarak

kanama durdurulmaya çalışılmalıdır. Daha ileri bir müdahale için kesinlikle sağlık kuruluşlarına başvurulması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.



“Et 24 saat bekletmeden tüketmemelidir”

Bayram süresince dikkat edilmesi gereken hususları paylaşan Bilge, “Bayram günü kesilen hayvan eti, bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketilir. Ancak yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk oluşturur. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Özellikle mide rahatsızlıkları çeken bireyler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir” diye konuştu.



“Etler derin dondurucuda saklanmalı”

Bayram sabahı kurban kesme telaşı olanlar kahvaltı öğününü atlayabileceğini söyleyen Bilge, mümkün olduğunca kahvaltı yapılmalıdır dedi. Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kâğıda sarılması ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanması gerektiği bilgisini veren Bilge, bu şekilde hazırlanan etlerin, buzlukta 2 derecede birkaç hafta, 18 derece derin dondurucuda ise 34 ay süreyle saklanabileceği söylendi.



“Kömürleşen etler kanser riski taşır”

Bayramda mangal yapacak vatandaşı uyaran Bilge, etlerin kömürleşecek şekilde kızartılmaması gerektiğini kömürleşen etlerin her zaman kanser riski taşıdığını söyledi. Özellikle kolesterol hastaları ile kalpdamar hastalığı riski taşıyan kişilerin ise sakatat tüketiminden kaçınması gerektiği vurgulandı. Son olarak kavurma ve kırmızı etin öğle öğününde tüketilmesi gerektiği önerisinde bulunan Bilge, akşam öğününde ise sebze, kuru baklagil gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edilmelidir dedi. Etin yanında hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini vurulayan Bilge, “Etlerin yanında rafine edilmiş pilav, makarna yerine bulgur esmer pirinç asitli, gazlı içecekler yerine ayran, yoğurt, cacık tüketilmelidir” dedi.

