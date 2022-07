Sucuk baharatı satışları patladı Aktar Koray Özkılıç: “Şu an satışımızın yüzde 50’lik kısmı sucuk baharatı karışımı oluşturuyor”

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte evinde köfte ve sucuk yapacak olanların oluşturduğu yoğunluk hakkında konuşan aktar Koray Özkılıç, “Etlerini sucuk ve köfte olarak değerlendirmek isteyen vatandaşların baharat alışverişleri arttı” dedi.

Kurban Bayramı’na sayılı gün kala vatandaşın hazırlık telaşı da başladı. Bayram boyunca ibadet amacıyla kesilecek olan kurbanlıkların etlerini birçok kişi farklı şekilde değerlendirmeyi tercih ediyor. Bu tercihin özellikle köfte ve sucuktan yana olmasıyla baharatçılarda ayrı bir yoğunluk oluşmaya başladı. Bayramda baharat bulmakta zorlanmamak için vatandaşlar adeta aktarlara akın etti. Yoğunluk hakkında konuşan Koray Özkılıç, “Şu an satışımızın yüzde 50’lik kısmı sucuk baharatı karışımı oluşturuyor” dedi.

“Özellikle sucuk harcına talepler arttı”

Evlerde özel baharat karışımlarıyla sucuk hazırlanacağından dolayı yoğunluk yaşandığını belirten aktar Koray Özkılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla etlerini sucuk ve köfte olarak değerlendirmek isteyen vatandaşların baharat alışverişleri arttı. Halkımız zaten genelde dağıtacağını dağıtır ve kalan etini de rahat muhafaza edebilmek için sucuk yaparak saklar. Bundan dolayı özellikle sucuk harcına talepler arttı. Sucuk harcının içerisinde toz biber, çemen, yenibahar, karabiber, kimyon birazcık da kişniş oluyor. Onun dışında acı isteyenler olursa ilave ediyoruz. Genel karışım olarak hazırlansa da isteğe göre ilaveler yapılabiliyor. Şu an satışımızın yüzde 50’lik kısmı sucuk baharatı karışımı oluşturuyor. Köfte harcına da talepler artmaya başladı fakat asıl yoğunluk sucuk baharatında. Şu an için sucuk baharatının kilogramı 100 TL. Hazırlarken 1 kilogram kıymaya 50 gram sucuk baharatı, 20 gram tuz, 20 gram sarımsak ekleniyor. Sonra hazırlanan iç, 1 metre bağırsağa doldurulup kurumaya bırakılıyor.”

