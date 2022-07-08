Anadolu Üniversitesi ailesi bayramlaşma töreninde bir araya geldi

Anadolu Üniversitesi ailesi, Kurban Bayramı dolayısıyla Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda bir gelenek haline gelen bayramlaşma töreni için bir araya geldi.

Törene Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal başta olmak üzere üniversite yönetimi ile akademik ve idari personel katıldı. Bayramlaşmaya Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımı minik öğrencileri de katılım gösterdi.



“Kurban Bayramının tüm İslam âlemine, aziz milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Kurban Bayramı ile ilgili, ““Kurban Bayramı sevgi ve hoşgörüyle paylaşmanın, gönül coğrafyamızda muhabbet dilini egemen kılmanın zamanıdır. Bu kutlu bayram; cömertliğin, yardımlaşmanın, dostluğun ve şükretmenin timsali olan özel bir gündür. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu Üniversitesi ailesinin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor; bayramın ülkemize, aziz milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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