Kurban pazarları her bütçeye hitap ediyor Bülent Kurukafa: “Her bütçeye uygun hayvan var” Ali Yılmaz: “Piyasayı insanlara çok pahalıymış gibi gösteriyorlar ama öyle bir şey yok”

Eskişehir’de kurulan hayvan pazarında besiciler, her bütçeye uygun hayvan olduğunu dile getirdi.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla hemen her ilde kurulan hayvan pazarları vatandaşların talebini karşılıyor. Farklı market ve tesislerde de satılan kurbanlık hayvanlar bu yıl fiyatlarının genel olarak yüksek olmasıyla gündeme gelirken, besiciler tam aksini söylüyor. Vatandaşların hayvan pazarında her bütçeye uygun kurbanlık bulabileceğini söyleyen besiciler, küçükbaşlarda fiyatların bin 500 ile 2 bin lira civarlarından başladığını belirtiyor.



“Piyasayı insanlara çok pahalıymış gibi gösteriyorlar ama öyle bir şey yok”

Vatandaşlarda kurbanlık hayvan fiyatlarının yüksek olduğu gibi yanlış bir bilginin olduğunu belirten Ali Yılmaz, “Pazara 200 tane hayvan getirdim. Piyasayı insanlara çok pahalıymış gibi gösteriyorlar ama öyle bir şey yok. Biz burada hayvan pazarında 2 bin liraya da hayvan satıyoruz, 3 bin liraya da hayvanımız var, 4 bin liraya da hayvan var. Kilosuna ve kalitesine göre değişiyor. İnsanlara 56 bin lira gibi yansıtıyorlar ama öyle bir şey yok. İnsanlara marketlerde daha ucuz satılıyormuş gibi yansıtıyorlar. Vatandaş dibe inmeli, köylüye bakmalı. Üreticilerden mal alınması gerekiyor” dedi.



“Her bütçeye uygun hayvan var”

Kars’tan gelen besici Bülent Kurukafa ise hayvanın iriliğine göre bin 500 liradan başlayan kurbanlıkların her bütçeye hitap ettiğini ifade ederek, “Biz 140 tane hayvanla geldik buraya. Her sene gelip görüyoruz burayı. Bu sene biraz daha kötü gözüküyor. Şu an bin 500 liradan hayvan veriyoruz. Hayvan fiyatları bin 500 lirayla 4 bin lira arasında değişiyor. Her bütçeye uygun hayvan var. Arife günü ve bayramın ilk günü yoğunluk bekliyoruz” dedi.

