ESOGÜ Rektör Vekili Çolak'ın Kurban Bayramı mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Kamil Çolak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kurban Bayramı’nı kutlamak amacıyla bir mesaj yayımlayan ESOGÜ Rektör Vekili Çolak, “Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının pekiştiği, iyiliklerin filizlendiği, küslerin barıştığı kardeşlik günleridir. Dayanışma ve yardımlaşmanın güçlendiği, insanların üzüntü ve kaygılarından uzaklaştığı bayramlar huzur ve coşku kaynağıdır. Bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, bu bayramı da en güzel biçimde değerlendirmeli ve kalbimizi iyiliklere, güzelliklere, hayırlara açmalıyız. Bayram vesilesi ile ailemiz ve akrabalarımızın yanı sıra ihtiyaç sahiplerini de unutmamalı, imkânlarımız el verdiğince onlara el uzatmalıyız. Sevdiklerimizle birlikte daha nice bayramlara kavuşmak ümidiyle, tüm İslam Âlemi’nin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın ülkemiz ve insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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