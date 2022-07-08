Eskişehir’de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir’de yarın öğle saatlerinde beklenilen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyarılarda bulunuldu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgilere göre, Eskişehir’de yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yapılan uyarıda gök gürültülü sağanak yağış esnasında meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı konularında dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

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