Eskişehir’de uygunsuz koşullarda kurban kesimi

Eskişehir’de kurbanlık hayvanlarını alan bazı vatandaşlar, yol kenarında uygunsuz koşullarda kesim yaptı.

Eskişehir'de hayvan pazarından kurbanlık satın alan bazı vatandaşlar, kendi imkânlarıyla yol kenarında kesim yaptı. Yakın bir bölgede kesim alanı olmasına rağmen yol kenarının seçilmesi dikkat çekti. Uygunsuz koşullarda kesilen hayvanların kanları etrafa saçıldı. Kurbanlıkların derilerinin ise bölgedeki ağaçlara veya tellere asıldığı görüldü. Kesilen kurbanlıklar alanda parçalanarak poşetlere dolduruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.