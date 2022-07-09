Gemiç'te yıllardır süren güzel bir gelenek

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Gemiç Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, imece usulüyle hazırladıkları malzemelerle bir bir araya gelerek vakit geçiriyor.

Kadınların belirli günlerinde bir araya geldiği etkinlik hakkında konuşan Gemiç Mahallesi Muhtarı Osman Kaya, hazırlanan malzemeleri hep birlikte yiyerek, gelen misafirlere de ikram ettiklerini söyledi. Kaya, "Bu bizim önemli bir geleneğimiz ve yıllardır devam ediyor. Aramızda birlik ve beraberliği, yardımlaşmayı sağlıyoruz. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki köyümüz gün geçtikçe boşalıyor. Gelenek görenek ve düğünlerde bir araya gelebiliyoruz. Her fırsatta bir araya gelerek kadınlarımızın hazırladıkları gözlemleri misafirlerimizle birlikte tatlı bir sohbet içindeyiz" dedi.

"Evimizden getirdiğimiz un ve içlerle gözlemler yaptık"

Evlerinden getirdikleri malzemelerle yiyecekler hazırladıklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Satı Yıldız, "Köyümüz boşalıyor gençlerimiz şehre göç ediyor. Çocuklarımıza iş ortamı sağlanarak köyde kalmaları sağlanmalı. Bugün evimizden getirdiğimiz unla içlerle gözlemler yaptık misafirlerimize ikram edeceğiz. Bu gelenek köyümüz için önemli, umarız ki önümüzdeki yıllarda da devam eder" dedi.

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