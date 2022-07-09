Eskişehir'de bayramın ilk günü 72 acemi kasap hastanelik oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de bayramın ilk günü 72 acemi kasap hastanelik oldu

İHA

Eskişehir'de bayramın ilk günü 72 acemi kasap hastanelik oldu

Eskişehir’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde hastaneye başvuran acemi kasap sayısı 72 oldu.
Eskişehir kent genelinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurbanlık hayvan kesimi esnasında bazı vatandaşlar yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaklaşık 72 acemi kasap, yakınlarının yardımıyla veya 112 Acil sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan 72 kişinin, kesici aletlerle ya da kurbanlıkların darbeleri sonucu yaralandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gemiç'te yıllardır süren güzel bir gelenek
YEREL HABERLER Gemiç'te yıllardır süren güzel bir gelenek
Eskişehir’de uygunsuz koşullarda kurban kesimi
YEREL HABERLER Eskişehir’de uygunsuz koşullarda kurban kesimi
Bayram huzuru Tepebaşı’nda
YEREL HABERLER Bayram huzuru Tepebaşı’nda
"Fiyatları biraz düşürdükten sonra satışlarımız arttı" Eskişehir’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde küçükbaş hayvan fiyatları düştü
YEREL HABERLER "Fiyatları biraz düşürdükten sonra satışlarımız ...
Hatalı sollama kaza getirdi, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Hatalı sollama kaza getirdi, 2 kişi yaralandı: Kaza ...
Ticari araç alev alev yandı, o anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Ticari araç alev alev yandı, o anlar kameraya yansıdı
Eskişehir’de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ...
İnönü Belediyesi mezarlıklarda çiçek dağıttı
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi mezarlıklarda çiçek dağıttı
Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı denetimi
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı denetimi
Akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan kasklı şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan kasklı ...
ESOGÜ Rektör Vekili Çolak'ın Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER ESOGÜ Rektör Vekili Çolak'ın Kurban Bayramı mesajı
Uzmanından Kurban Bayramı için beslenme önerileri Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan Toraman:
YEREL HABERLER Uzmanından Kurban Bayramı için beslenme ...
İl Jandarma Komutanı Atasoy’dan kontrol noktalarına ziyaret
YEREL HABERLER İl Jandarma Komutanı Atasoy’dan kontrol noktalarına ...
İnönü bayrama hazır
YEREL HABERLER İnönü bayrama hazır
Mezarlıkta arefe yoğunluğu
YEREL HABERLER Mezarlıkta arefe yoğunluğu
Kurban pazarında arefe yoğunluğu Arefe günü kurban pazarları haraketlendi
YEREL HABERLER Kurban pazarında arefe yoğunluğu Arefe günü kurban ...
İhtiyaç sahibi çocuklara eğlenceli yardım Eskişehir’de ihtiyaç sahibi çocuklar için yardım ve eğlence etkinliği Çocuklar bayram öncesi doyasıya eğlenerek mutlu oldu Yardımsever Ayşegül Bozbaş: “Etkinliğimiz kimsesiz çocuklar ve engelli kardeşlerimizi sevindirmek amacıyla hazırlandı”
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi çocuklara eğlenceli ...
Kumar oynarken yakalanan 41 kişiye 74 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalanan 41 kişiye 74 bin lira ceza
Yaklaşık 100 bin TL'lik hırsızlık olaylarına karışan 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Yaklaşık 100 bin TL'lik hırsızlık olaylarına karışan ...
ESOGÜ Turizm Fakültesi'nin proje başarıları devam ediyor
YEREL HABERLER ESOGÜ Turizm Fakültesi'nin proje başarıları devam ...
Kurban pazarları her bütçeye hitap ediyor Bülent Kurukafa: “Her bütçeye uygun hayvan var” Ali Yılmaz: “Piyasayı insanlara çok pahalıymış gibi gösteriyorlar ama öyle bir şey yok”
YEREL HABERLER Kurban pazarları her bütçeye hitap ediyor Bülent ...
Araması olan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Araması olan 3 kişi yakalandı
Tombala baskınında 41 kişiye ceza yazıldı
YEREL HABERLER Tombala baskınında 41 kişiye ceza yazıldı
Mangallar bayrama hazır Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış
YEREL HABERLER Mangallar bayrama hazır Kurban Bayramı öncesi mangal ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.