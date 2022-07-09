Su dağıtım aracı, alev alev yandı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, su dağıtılırken motoru alev alan hafif ticari aracı saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç, yangında kullanılmaz hale geldi.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde su dağıtımı yapan Cihan Yolal'ın kullandığı 26 AAH 280 plakalı hafif ticari aracın motor kısmı, seyir halindeyken alev aldı. Sürücü Yolal, aracı durdurup itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Çevrede toplananlar ise yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracı saran alevleri söndürdü. Hafif ticari araç, kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve polisin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-07-09 15:16:05



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