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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alpu’da sağanak yağış ve dolu, bayram sevincinin önüne geçti

İHA

Eskişehir'in genelinde etkisini gösteren sağanak yağış sonucu Alpu ilçesinde hayat adeta durma noktasına geldi. Trafiğe kapanan bağlantı yolları ve bazı evlerde oluşan maddi hasar, vatandaşın bayram sevincini kursağında bıraktı.

Alpu’da sağanak yağış ve dolu, bayram sevincinin önüne geçti

Eskişehir’in genelinde etkisini gösteren sağanak yağış sonucu Alpu ilçesinde hayat adeta durma noktasına geldi. Trafiğe kapanan bağlantı yolları ve bazı evlerde oluşan maddi hasar, vatandaşın bayram sevincini kursağında bıraktı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Eskişehir genelinde etkisini gösteren sağanak yağış adeta hayatı felç etti. Özellikle Alpu ilçesinde yoğun şekilde etkisini gösteren sağanak yağış, zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı.
Alpu’nun Ağaçhisar Mahallesi’ne bağlanan yol, sel nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı. Sel nedeniyle mahsur kalan 25 araç, ekiplerin çalışmaları sonucu açılan yoldan kontrollü şekilde tekrar ilerlemeye başladı. Alpu ile Mihalıççık ilçeleri arasındaki karayolu ise 34 farklı noktadan sel sularına teslim olurken, yol trafiğe kapandı.
Büğdüz Mahallesi’nde ikamet eden Ali Osman Ç.’nin evini basan sel suları, maddi hasara neden oldu. Eve intikal eden AFAD ekiplerinin çalışmaları ile sel sularını boşaltmak için çalışma başlatıldı. Bozan Mahallesi’nde bulunan bir tarladaki barakanın ise çatısı uçtu. Olay sonucu barakada maddi hasar meydana geldi.
Sağanak yağmur ve dolu yağışının etkisi altına aldığı Alpu'da bayram sevinci vatandaşın kursağında kalırken, AFAD, Karayolları ve belediye ekiplerinin ilçe genelinde çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Karayollarında yaşanan sel vatandaşların cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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