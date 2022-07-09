Eskişehir ve Bilecik'te sağanak; sokaklar suyla doldu, evleri su bastı



Engin ÖZMENCafer ELMAS/ ESKİŞEHİRBİLECİK, (DHA), ESKİŞEHİR ve Bilecik´te etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Eskişehir´de aniden bastıran sağanak günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle EskişehirAnkara çevre yolu ile cadde ve sokakta su birikintisi oluştu. Büyükdere Mahallesi ile Atatürk Bulvarı´nda tıkanan rögarlar nedeniyle yollarda yoğun su birikintisi oluşurken bazı araçlar yolda kaldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı. Birçok apartmanın da giriş katlarını su bastı. Alpu ilçesinde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Büğdüz Mahallesi´nde Ali Osman Çetinkaya´ya ait evi su bastı. Evdeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi. AFAD ve jandarma ekiplerince evde hasar tespit çalışması yapılırken, Çetinkaya ailesi, akrabalarının yanına yerleştirildi. Bozan Mahallesi´nde ise tarlada bulunan barakanın çatısı uçtu. İlçenin bazı yollarında yoğun su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Bilecik kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok iş yerini su bastı. Yoğun suların dolduğu yollarda ise çok sayıda araç yolda kaldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağı, Çınarlar mevkisi ve İstasyon Mahallesi Söğüt Kavşağında yoğun su birikintileri nedeniyle trafikteki araçlar güçlükle ilerledi. Meteoroloji verilerine göre, yağışlar bugün ve yarın aralıklarla sürecek. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi´nin su baskınlarına karşı yaptığı açıklamada ise "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Cafer ELMAS

2022-07-09 21:09:10



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