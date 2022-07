AK Parti Bayramlaşma Programı’nın gündemi ‘sel felaketi’ oldu AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan: “Alpu'ya tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı: “Ekipler, vatandaşlarımızın zarar ziyanlarını telafi etmek için gece gündüz çalışıyorlar”

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı’nın düzenlediği Geleneksel Bayramlaşma Programı’nda Alpu’da yaşanan sel felaketi hakkında konuşan İl Başkanı Zihni Çalışkan, “AFAD başta olmak üzere, Şehircilik Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü, hem evlerde meydana gelen hasar hem de tarım arazilerinde meydana gelen hasarla ilgili bayram demeksizin çalışmaya başladı” dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen Geleneksel Bayramlaşma Programı’nda AK Parti Eskişehir İl ve İlçe Teşkilatları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, dün Alpu’da ve ilçeye bağlı mahallelerde yaşanan sel felaketi hakkında konuştu. İl Başkanı Çalışkan, bölgede yaşanan sel felaketinin ardından AFAD başta olmak üzere Şehircilik Bakanlığı ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının başladığını belirtti. Mamuca Bölgesi’nde yapımı başlayan TOKİ konutları hakkında da konuşan Çalışkan, inşaatların en geç 2023 sonunda biteceğini söyledi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan’ın ardından konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ise Alpu’da yaşanan felakette oluşan maddi hasarın bir şekilde telafi edileceğini söyledi.



“Alpu'ya tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”

Geleneksel Bayramlaşma Programı’nda açılış konuşması yapan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Alpu’da yaşanan sel felaketi hakkında “Yeni bir bayrama eriştik hep beraber. Allah birliğimizi, dirliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Bu vesileyle tekrar Kurban Bayramımız tüm ümmete, tüm İslam âlemine hayırlı mübarek olsun inşallah. Ben sizlerin ve ailenizin bu vesileyle tekrar Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Dün yoğun yağıştan kaynaklanan sebeple özellikle Alpu bölgesinde, Büğdüz köyünde afet meydana geldi. Ben o köyümüzde bulunan hemşehrilerimiz başta olmak üzere Ağaçhisar, Bozan mahallelerine ve Alpu'ya tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm yürütme organları, AFAD başta olmak üzere, Şehircilik Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü, hem evlerde meydana gelen hasar hem de tarım arazilerinde meydana gelen hasarla ilgili bayram demeksizin çalışmaya başladı. Tekrar tekrar tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.



“Mamuca Bölgesi’nde 3 bin 100 tane konut inşaatı yükseliyor”

TOKİ konutlarının yapım aşaması hakkında da konuşan Çalışkan, “Bu hizmetlerden en son yine çalışılmaya başlanılan TOKİ konutları var. Mamuca Bölgesi’nde 3 bin 100 tane konut inşaatı yükseliyor. Biz arkadaşlarımızla orayı ziyaret ettik. Allah'ın izniyle onların süresi 2023’ün sonu ama ben müteahhitlerin bu hızla hemşehrilerimize en kısa sürede TOKİ'den kuradan çıkan hak sahiplerine evlerinin teslim edileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.



“Mala gelen telafi edilir”

Yaptığı konuşmaya partililerin bayramını kutlayarak başlayan AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Alpu’da yaşanan sel felaketini unutmadı. Nabi Avcı konuşmasında, “Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah sağlık içinde, huzur içinde nice güzel bayramlarda böyle güzel vesilelerle buluşmayı nasip etsin inşallah. Alpu ve Büğdüz'de gerçekleşen afetle ilgili de geçmiş olsun diyorum. Mala gelen telafi edilir çok şükür herhangi bir kaybımız yok ama İl Başkanımızın da söylediği gibi başta AFAD olmak üzere, valiliğimiz bütün ilgili birimler oradaki vatandaşlarımızın zarar ziyanlarını telafi etmek için gece gündüz çalışıyorlar” dedi.



“Belediyecilik hariç her alanda gerçekten güzel işler yapıldı”

Geçmiş yıllardan bu güne kadar Eskişehir’de yapımı için sözü verilen tüm projelerin hayata geçtiğini belirten Avcı, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bugüne kadar yapamayacağımız şeylerin sözünü vermedik. Çok şükür sözünü verdiklerimizi de Allah'ın nasip etmesiyle imkanlar dahilinde gerçekleştirdik. Eskişehir bu bakımdan göğsümüzü gere gere konuşabileceğimiz bir şehir. Eskişehir'in on yıl önceki, yirmi yıl önceki halini hatırlayın. Belediyecilik hariç her alanda gerçekten güzel işler yapıldı. Elhamdülillah. Daha yapılacak çok şey de var. O da doğru. İnşallah bundan sonraki süreçte de eksikliklerimizi tamamlarız, Eskişehir'i layık olduğu düzeyin üzerine çıkarmak için yine el birliğiyle gece gündüz çalışmaya devam ederiz, ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.