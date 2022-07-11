Otomobil takla attı: 2 kardeş öldü, 3 ağır yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil takla attı: 2 kardeş öldü, 3 ağır yaralı

DHA

Otomobil takla attı: 2 kardeş öldü, 3 ağır yaralı


ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´in Seyitgazi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan Halil Ünlü (50) ile kardeşi İbrahim Ünlü (45) hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, gece yarısı Seyitgazi ilçesi Derebenek Mahallesi´nde meydana geldi. Hüseyin Çetin kullandığı 26 LE 002 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atarak ters dönen otomobildeki Halil Ünlü ile kardeşi İbrahim Ünlü hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Hüseyin Çetin, Yakup Sevim ile Melih Ünlü ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-07-11 12:41:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğa sporcularından 10 kilometrelik gece yürüyüşü
YEREL HABERLER Doğa sporcularından 10 kilometrelik gece yürüyüşü
Prof. Dr. Emine Nur Özkan Günay: “Devletimiz vatandaşımızın yanında” Emine Nur Özkan Günay sağanak sonrası hasar tespitinin başladığını duyurdu
YEREL HABERLER Prof. Dr. Emine Nur Özkan Günay: “Devletimiz ...
Hayvanlara şiddete karşı farkındalık oluşturmak için ‘Pati Şenliği’nde buluştular
YEREL HABERLER Hayvanlara şiddete karşı farkındalık oluşturmak için ...
AK Parti Bayramlaşma Programı’nın gündemi ‘sel felaketi’ oldu AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan: “Alpu'ya tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı: “Ekipler, vatandaşlarımızın zarar ziyanlarını telafi etmek için gece gündüz çalışıyorlar”
YEREL HABERLER AK Parti Bayramlaşma Programı’nın gündemi ‘sel ...
Rekortmen yüzücü Sudem Denizli, Avrupa yedincisi oldu Sudem Denizli finale kaldı
YEREL HABERLER Rekortmen yüzücü Sudem Denizli, Avrupa yedincisi ...
Kurban etlerini uzun süre poşette bırakmayın Kasap Mustafa Çalışkan, “Etler kemikli ve kemiksiz olarak iyi ayrı şekilde muhafaza edilmeli”
YEREL HABERLER Kurban etlerini uzun süre poşette bırakmayın Kasap ...
Kadına şiddet, vatandaş tepkisiyle son buldu Sokak ortasında kadına şiddet vatandaşlardan tepki aldı
YEREL HABERLER Kadına şiddet, vatandaş tepkisiyle son buldu Sokak ...
Bayramın ikinci gününde de kuvvetli yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Bayramın ikinci gününde de kuvvetli yağış bekleniyor
Sağanak yağış sonrası apartman garajına biriken 50 ton su tahliye edildi
YEREL HABERLER Sağanak yağış sonrası apartman garajına biriken 50 ...
Eskişehir ve Bilecik'te sağanak; sokaklar suyla doldu, evleri su bastı
YEREL HABERLER Eskişehir ve Bilecik'te sağanak; sokaklar suyla ...
Aracıyla yoldan çıkan sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Aracıyla yoldan çıkan sürücü yaralandı
Alpu’da sağanak yağış ve dolu, bayram sevincinin önüne geçti
YEREL HABERLER Alpu’da sağanak yağış ve dolu, bayram sevincinin ...
Aniden bastıran sağanak yağış günlük hayatı adeta felç etti Mahsur kalan çocukları sırtında taşıyarak karşıya geçirdi Eskişehir'de sağanak yağış kabusu Salih Tunç: "Muhtarlığa gittiğin zaman Vişnelik'te oturmak bir ayrıcalıktır diyor ama görüyorsunuz ayrıcalık burada"
YEREL HABERLER Aniden bastıran sağanak yağış günlük hayatı adeta ...
Su dağıtım aracı, alev alev yandı
YEREL HABERLER Su dağıtım aracı, alev alev yandı
Eskişehir'de bayramın ilk günü 72 acemi kasap hastanelik oldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de bayramın ilk günü 72 acemi kasap ...
Gemiç'te yıllardır süren güzel bir gelenek
YEREL HABERLER Gemiç'te yıllardır süren güzel bir gelenek
Eskişehir’de uygunsuz koşullarda kurban kesimi
YEREL HABERLER Eskişehir’de uygunsuz koşullarda kurban kesimi
Bayram huzuru Tepebaşı’nda
YEREL HABERLER Bayram huzuru Tepebaşı’nda
"Fiyatları biraz düşürdükten sonra satışlarımız arttı" Eskişehir’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde küçükbaş hayvan fiyatları düştü
YEREL HABERLER "Fiyatları biraz düşürdükten sonra satışlarımız ...
Hatalı sollama kaza getirdi, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Hatalı sollama kaza getirdi, 2 kişi yaralandı: Kaza ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.