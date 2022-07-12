Bayramın son gününde güneşli havanın tadını mangal yakarak çıkardılar Mesire alanları piknikçilerle doldu

Eskişehir’de güneşli ve sıcak havanın etkisiyle, bayramın son gününde mangal yapmak isteyen vatandaşlar piknik alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Eskişehir’de arife ve bayramın ilk gününde etkili olan sağanak yağışların ardından yüzünü gösteren güneşle birlikte ısınan havayı fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle birlikte mesire alanlarına akın etti. Piknikçilerin uğrak noktalarından biri olan Regülatör Piknik Alanı, Kurban Bayramı'nın son gününde piknikçilerin akınına uğradı. Kurban etlerini güzel havada yakılan mangallarda değerlendiren Eskişehirliler, bu sayede güzel havanın tadını çıkardı. Çocuklar yeşil alanlarda top oynayarak vakit geçirirken, bazı vatandaşlar ise kurdukları hamakta dinlendi.

İzinlerinin son gününü piknik yaparak değerlendirdiler

Güzel havayı ailesiyle piknik yaparak değerlendiren Abdil Karataş, son izin gününü bu şekilde değerlendirdiğini aktardı. Bütün aile fertleriyle mesire alanına geldiğini belirten Karataş, "Hava güzel, ortam güzel, herkes tatilin keyfini çıkarıyor. Yarın iş başı yapacağız son günü değerlendirmeye çalışıyoruz. Akrabalarımla geldim buraya, bütün aile fertlerim burada diyebilirim. Allah kabul l etsin, kurban etinden dağıtacağımız dağıttık, yiyeceğimiz kısmını da buraya getirdik. Allah herkese versin" diye konuştu.

Son izin günü alana kahvaltı yapmak için gelerek değerlendiren bir başka vatandaş Selçuk Yolaçan ise, havanın güzel olduğuna dikkat çekti. Konuyla ilgili Yolaçan,"Havanın güzel ve tatilin olmasını insanlar bu şekilde değerlendiriyor. Hava güzel olduğu için herkes kahvaltı yapmaya, piknik yapmaya buralara geliyor. Biz de ailecek kahvaltı yapacağız. Biraz geç bir kahvaltı olacak. İznimizin son günü, son günü böyle ailecek kalabalık bir ortama giderek değerlendirelim istedik. Menüde zeytin, peynir ve Eskişehir’in meşhur simidi bir de yapabilirsek menemen yapacağız” ifadelerine yer verdi.

"50 yıldır gelmiyorum buraya"

50 yıldır Regülatör Piknik Alanı’na gelmediğini belirten Fikri Sayan, mesire alanının en son gördüğü hali ile şimdiki hali arasında fark olduğunu aktardı. Şimdi daha güzel olduğuna dikkat çeken Sayın şöyle konuştu:

“Ortam çok güzel, ben yaklaşık 50 yıldır gelmiyorum buraya. Gençliğimde burası çok daha farklıydı. Ben şaşırdım son haline buranın gayet güzel olmuş. Kurban eti olması önemli değil, önemli olan burada hoş bir vakit geçirmek.”

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