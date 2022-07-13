Dolunun vurduğu seralarda ürünler büyük hasar gördü

Eskişehir’de Kurban Bayramı’nın ilk günü başlayan dolu yağışı seralardaki salatalık başta olmak üzere birçok ürüne zarar verdi.

Eskişehir’de Kurban Bayramı’nın ilk günü etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, birçok alanda yağışlardan dolayı hasar oluştu. Yağışlardan tarım arazilerinde nasibini aldı. Tepebaşı ilçesinde bulunan tarım arazilerinde ürünler doludan dolayı zedelenirken, bazı seraların üst kısımları yırtılarak hasar aldı. Tavanı yırtılan seralardaki ürünlerin, hasar almayanlara göre daha solgun olduğu gözlendi.

Uzun yıllardır çiftçilik yapan Mustafa Ekşi, seralarında oluşan zarardan dolayı yaklaşık 30 ton ürününün etkilendiğini ifade ederek “Toplamda 24 dönüm seram var. 2 buçuk dönümlük seramın üst kısmındaki naylon tabaka yırtılmış durumda. Naylon tamirinin 30 bin lira masrafım var. Naylonun yırtıldığı yerlerde ürün zayiatı çok fazla. En az 2 ay daha bu salatalıkları toplardık yani yaklaşık 30 ton ürünüm gitti diyebilirim” dedi

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