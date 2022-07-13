Tütün ve makaron kaçakçılarına polis operasyonu

Eskişehir’de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda çok miktarda tütün ve makaron ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince çalışma yapıldı. Vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik 4 farklı adrese yapılan operasyonda, 59 bin 240 dal sarılmış sigara, 106 bin 600 dal boş makaron ve 127 kilogram tütün ele geçirildi.

Aynı zamanda operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.