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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Motosiklet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Eskişehir’de minibüs ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Alpu’nun Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan üst geçitte meydana geldi. Tali yoldan çıkarak yoluna devam eden Hasan G. (39), kullandığı plakasız motosiklet ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu karşı istikametten gelen Önder İ. (41) idaresindeki 26 ADR 973 plakalı minibüsün sol ön kısmına çarptı.
Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan G., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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