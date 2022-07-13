30 dakikada söndürülen yangında 40 dönüm arpa ekili tarla kül oldu



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de Ahmet Erer´e ait tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla 30 daikkada söndürülürken, 40 dönüm arpa kül oldu.

Bugün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi´nde Ahmet Erer´e ait arpa ekili 45 dönüm tarlada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen yangında alevler, rüzgarin da etkisiyle kısa sürede yayıldı. arladaki yangından yükselen dumanlar kentin bir çok yerinden görüldü. Yangını görenlerin ihbarı üzerine gelen 2 itfaiye aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı arazöz ile alevlere müdahale etti. Tarladaki yangından yükselen dumanlar kentin bir çok yerinden görüldü. Ekipler alevlerin tarlanın yanındaki siteye sıçraması engelleyerek yangını söndürdü. Yoğun çabaya rağmen yangında yaklaşık 40 dönüm arpa ekili arazi yanarak kül oldu.

Site sakinlerinden Ahmet Taşçı, dumanları görerek ekiplere yardım ettiğini ifade ederek, "Ben evde oturuyordum, dumanı gördüm. Uzaktan da itfaiye sesi geliyordu. Hemen olay yerine koştum. İlk etapta rüzgar ters istikametteydi ama bir anda rüzgar yön değiştirdi, evlere doğru gelmeye başladı. İtfaiye gelince onların hortumuna yardımcı olduk. Yangın yarım saatlik bir çalışmayla söndürüldü" dedi.

ALEVLERİN YAYILMASI 5 DAKİKA SÜRDÜ

Abidin Yüksel ise yangının 5 dakika içerisinde rüzgarın etkisiyle tüm tarlaya yayıldığını belirterek, "Yangını güvenlikçi arkadaş görmüş. Yaklaşık 5 dakika içinde bütün tarlayı sardı. Çok rüzgar vardı. Rüzgarın şiddeti ile siteye de sıçrayabilirdi. Büyük bir felaket geçti. Sonrasında itfaiye gelip söndürdü" diye konuştu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2022-07-13 19:14:34



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