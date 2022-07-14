Datça yangınına Eskişehir’den de destek gitti

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Muğla’nın Datça İlçesi’nde devam eden orman yangınında ekiplere destek vermek amacıyla Eskişehir’den 9 gönüllü dün gece saatlerinde yola çıktı.

Geçtiğimiz ay Marmaris’te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan ve 4 gün bölgede kalan Dorlion Arama Kurtarma (DAK) gönüllüleri, AFAD’ın destek çağrısına sessiz kalmadı. Datça’da ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen devam eden orman yangınının söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla Dorlion Arama Kurtarma gönüllüsü 9 kişi, gece saatlerinde yola çıktı.

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