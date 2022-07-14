(ÖZEL) 2 bin 300 liralık masrafına karşı 10 TL bırakılan sürücü şaşkınlığını anlattı Bu habere güler misin, ağlar mısın? Eskişehir’de aracına çarpan vatandaşın bıraktığı not ve 10 lira ile gündem olan Gürkan Güler, yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı: “Bu para ile artık sanayiye gittiğimde bir çay içerim kendisinden” “Şaka mı, gerçek mi henüz dahi anlayamadım” “Hem mağdurum, hem de gülüyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) 2 bin 300 liralık masrafına karşı 10 TL bırakılan sürücü şaşkınlığını anlattı Bu habere güler misin, ağlar mısın? Eskişehir’de aracına çarpan vatandaşın bıraktığı not ve 10 lira ile gündem olan Gürkan Güler, yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı: “Bu para ile artık sanayiye gittiğimde bir çay içerim kendisinden” “Şaka mı, gerçek mi henüz dahi anlayamadım” “Hem mağdurum, hem de gülüyorum”

İHA

(ÖZEL) 2 bin 300 liralık masrafına karşı 10 TL bırakılan sürücü şaşkınlığını anlattı Bu habere güler misin, ağlar mısın? Eskişehir’de aracına çarpan vatandaşın bıraktığı not ve 10 lira ile gündem olan Gürkan Güler, yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı: “Bu para ile artık sanayiye gittiğimde bir çay içerim kendisinden” “Şaka mı, gerçek mi henüz dahi anlayamadım” “Hem mağdurum, hem de gülüyorum”

Eskişehir’de aracına çarpan vatandaşın bıraktığı not ve 10 lira ile gündem olan Gürkan Güler, yaşadıklarını detaylıca anlattı. Gürkan Güler, bırakılan para ile ilgili olarak, "Artık 10 TL ile sanayiye gittiğimde bir çay içerim kendisinden” dedi.
Geçtiğimiz günlerde Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi’nde garip bir olay yaşandı. Gürkan Güler’in Gülçiçek Sokaktaki park halindeki aracına çarpan bir vatandaş, aynaya sıkıştırdığı 10 TL ile sileceğe koyduğu not ile bir nevi özür diledi. 2 bin 300 liralık masrafı karşılığında bırakılan 10 TL’ye şaşıran Güler, "İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın. Hasarınız için aynanıza para bıraktım" ifadelerinin yazılı notu okuduğunda ikinci bir şok yaşadı.
Özellikle sosyal medyada binlerce paylaşım ve yorum alan olay, Türkiye gündeminde geniş yer buldu. Haberin yayılmasının ardından telefonu neredeyse hiç susmayan Gürken Güler, yaşadığı trajikomik olayı ve gelen tepkileri İHA muhabirine anlattı.

“Hem mağdurum hem de gülüyorum”
Yaşadıklarını detaylı bir biçimde anlatan Gürkan Güler, trajikomik olaydan dolayı yaşadığı şoka değindi. 2 bin 300 liralık masrafı için bırakılan 10 lira ile artık bir çay içebileceğini esprili bir dille anlatan mağdur Güler, “Yaklaşık 12 gün önce ticari aracımı bayram sebebiyle buraya bıraktım. Dün aracımın yanına geldiğimde aynamın kırık ve kapatılmış olduğunu gördüm. Daha sonra silecekte de bir yazı gördüm. Bir vatandaş aracıma çarpmış sileceğe de not bırakmış nezaketen. Notu okuduğumda bir kez daha şaşırdım. Hasarım için para bıraktığını yazmış. Notu okuduktan sonra aynanın iç tarafındaki parayı fark ettim. Sağ olsun 10 lira da para bırakmış, sanayiye gittiğimde bir çay ya da soğuk su içerim kendisinden herhalde. Böyle iyi insanlarımız var işte. Ne diyeceğimi bilemiyorum hem mağdurum hem de gülüyorum içinde bulunduğum duruma. Şaka mı gerçek mi henüz dahi anlayamadım” ifadelerini kullandı.

“Ben de dâhil olmak üzere insanlar gülüyor”
Haberin yayılmasından sonra insanların olaya yaklaşımına değinen Gürkan Güler, genelinde herkesin güldüğünü şöyle belirtti;
“Sosyal medyada habere insanların yüzde 90’ı gülmüş, ama yüzde 3’lük bir kısımda bu duruma inanamamış. Yani çok detaylı olarak 'bir araç böyle nasıl çarpabilir' diye soran çok olmuş. Çarpıyor işte, aynaya vurmuş kırmış, tampona da sürtmüş. Genel de geçmiş olsun mesajı aldım bunun yanında olay komik, ben de dâhil olmak üzere insanlar olaya gülüyor. 10 TL ve not olayı çok komik, kim yaptı bilmiyorum.”

“Paran yoksa da önemli değil”
Son olarak aracına çarpan vatandaşa seslenen Gürkan Güler, ön camda numarasının olduğunu belirterek, çarpanın kendisini araması halinde bu kadar komik bir durum ortaya çıkmayacağı fikrinde. Paranın önemli olmadığına değinen Gürkan Güler, “Valla kardeşim ön camda benim numaram var. Madem böyle bir mağduriyet yaşadın, üzgünsün. Yani şu notu ve parayı bırakacağına numarayı arayıp, yüz yüze görüşseydik. Paran yoksa da önemli değil, bir şekilde helalleşirdik. Ama bu not ve 10 lira olmadı yani” diyerek trajikomik kazayı yapan vatandaşa seslendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) ‘Bal işçileri’ Odunpazarı Evleri’ni simgeleyen kovanda üretim yapacak Kentin önemli tarihi değerlerinden olan Odunpazarı Evleri’nden esinlendi,hayatını adadığı arılar için ‘saray’ olarak nitelendirdiği bir kovan yaptı Kovan imalatı ve arıcılık yapan Tahir Şener: “Arıları saraylarda yaşatmak istedim”
YEREL HABERLER (ÖZEL) ‘Bal işçileri’ Odunpazarı Evleri’ni simgeleyen ...
Datça yangınına Eskişehir’den de destek gitti
YEREL HABERLER Datça yangınına Eskişehir’den de destek gitti
Firari hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Firari hırsız yakalandı
30 dakikada söndürülen yangında 40 dönüm arpa ekili tarla kül oldu
YEREL HABERLER 30 dakikada söndürülen yangında 40 dönüm arpa ekili ...
40 dönümlük arpa tarlası dakikalar içerisinde küle döndü Vatandaşlar bahçe hortumuyla müdahale etti
YEREL HABERLER 40 dönümlük arpa tarlası dakikalar içerisinde küle ...
Çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı
Motosiklet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Tütün ve makaron kaçakçılarına polis operasyonu
YEREL HABERLER Tütün ve makaron kaçakçılarına polis operasyonu
Dolunun vurduğu seralarda ürünler büyük hasar gördü
YEREL HABERLER Dolunun vurduğu seralarda ürünler büyük hasar gördü
BEBKA’dan Sakintepe Soğuk Hava Deposu’na ziyaret
YEREL HABERLER BEBKA’dan Sakintepe Soğuk Hava Deposu’na ziyaret
Doğa ve Orman Uygulamaları Atölyesi başlıyor
YEREL HABERLER Doğa ve Orman Uygulamaları Atölyesi başlıyor
Piknikçiler çöplerini bırakıp gitti
YEREL HABERLER Piknikçiler çöplerini bırakıp gitti
Kalça protezi operasyonu öncesi rehabilitasyonun önemi Uzman Dr. Berrin Akpınar, “Operasyon öncesi rehabilitasyon iyileşmeyi hızlandırır”
YEREL HABERLER Kalça protezi operasyonu öncesi rehabilitasyonun önemi Uzman Dr. ...
Şase yapan kablo barakada yangın çıkarttı
YEREL HABERLER Şase yapan kablo barakada yangın çıkarttı
Kanolada ilk deneme yüz güldürdü Münavebede çiftçinin yeni tercihi ‘kanola’ Üretici Mehmet Ali Kanar: “Tam bir münavebe bitkisi” Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Artık bütün ürünlerde ekonomimiz çok önemli”
YEREL HABERLER Kanolada ilk deneme yüz güldürdü Münavebede çiftçinin ...
Bayramın son gününde güneşli havanın tadını mangal yakarak çıkardılar Mesire alanları piknikçilerle doldu
YEREL HABERLER Bayramın son gününde güneşli havanın tadını mangal ...
Göle dönen yol, sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Göle dönen yol, sürücülere zor anlar yaşattı
Haziranda trafik kazalarında 192 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Haziranda trafik kazalarında 192 kişi hayatını ...
Bayramın son gününde otogar sessiz kaldı
YEREL HABERLER Bayramın son gününde otogar sessiz kaldı
2 bin 300 liralık hasar için 10 lira bırakıp gitti Eskişehir’de güldüren olay
YEREL HABERLER 2 bin 300 liralık hasar için 10 lira bırakıp ...
Gökkuşağı Kafe 11 yaşında
YEREL HABERLER Gökkuşağı Kafe 11 yaşında
Şehadet beratı şehit ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Şehadet beratı şehit ailesine teslim edildi
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Olgunlaşan kayısılar kurutulmaya bırakıldı
YEREL HABERLER Olgunlaşan kayısılar kurutulmaya bırakıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.