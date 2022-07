(ÖZEL) 2 bin 300 liralık masrafına karşı 10 TL bırakılan sürücü şaşkınlığını anlattı Bu habere güler misin, ağlar mısın? Eskişehir’de aracına çarpan vatandaşın bıraktığı not ve 10 lira ile gündem olan Gürkan Güler, yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı: “Bu para ile artık sanayiye gittiğimde bir çay içerim kendisinden” “Şaka mı, gerçek mi henüz dahi anlayamadım” “Hem mağdurum, hem de gülüyorum”

Eskişehir’de aracına çarpan vatandaşın bıraktığı not ve 10 lira ile gündem olan Gürkan Güler, yaşadıklarını detaylıca anlattı. Gürkan Güler, bırakılan para ile ilgili olarak, "Artık 10 TL ile sanayiye gittiğimde bir çay içerim kendisinden” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi’nde garip bir olay yaşandı. Gürkan Güler’in Gülçiçek Sokaktaki park halindeki aracına çarpan bir vatandaş, aynaya sıkıştırdığı 10 TL ile sileceğe koyduğu not ile bir nevi özür diledi. 2 bin 300 liralık masrafı karşılığında bırakılan 10 TL’ye şaşıran Güler, "İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın. Hasarınız için aynanıza para bıraktım" ifadelerinin yazılı notu okuduğunda ikinci bir şok yaşadı.

Özellikle sosyal medyada binlerce paylaşım ve yorum alan olay, Türkiye gündeminde geniş yer buldu. Haberin yayılmasının ardından telefonu neredeyse hiç susmayan Gürken Güler, yaşadığı trajikomik olayı ve gelen tepkileri İHA muhabirine anlattı.



“Hem mağdurum hem de gülüyorum”

Yaşadıklarını detaylı bir biçimde anlatan Gürkan Güler, trajikomik olaydan dolayı yaşadığı şoka değindi. 2 bin 300 liralık masrafı için bırakılan 10 lira ile artık bir çay içebileceğini esprili bir dille anlatan mağdur Güler, “Yaklaşık 12 gün önce ticari aracımı bayram sebebiyle buraya bıraktım. Dün aracımın yanına geldiğimde aynamın kırık ve kapatılmış olduğunu gördüm. Daha sonra silecekte de bir yazı gördüm. Bir vatandaş aracıma çarpmış sileceğe de not bırakmış nezaketen. Notu okuduğumda bir kez daha şaşırdım. Hasarım için para bıraktığını yazmış. Notu okuduktan sonra aynanın iç tarafındaki parayı fark ettim. Sağ olsun 10 lira da para bırakmış, sanayiye gittiğimde bir çay ya da soğuk su içerim kendisinden herhalde. Böyle iyi insanlarımız var işte. Ne diyeceğimi bilemiyorum hem mağdurum hem de gülüyorum içinde bulunduğum duruma. Şaka mı gerçek mi henüz dahi anlayamadım” ifadelerini kullandı.



“Ben de dâhil olmak üzere insanlar gülüyor”

Haberin yayılmasından sonra insanların olaya yaklaşımına değinen Gürkan Güler, genelinde herkesin güldüğünü şöyle belirtti;

“Sosyal medyada habere insanların yüzde 90’ı gülmüş, ama yüzde 3’lük bir kısımda bu duruma inanamamış. Yani çok detaylı olarak 'bir araç böyle nasıl çarpabilir' diye soran çok olmuş. Çarpıyor işte, aynaya vurmuş kırmış, tampona da sürtmüş. Genel de geçmiş olsun mesajı aldım bunun yanında olay komik, ben de dâhil olmak üzere insanlar olaya gülüyor. 10 TL ve not olayı çok komik, kim yaptı bilmiyorum.”



“Paran yoksa da önemli değil”

Son olarak aracına çarpan vatandaşa seslenen Gürkan Güler, ön camda numarasının olduğunu belirterek, çarpanın kendisini araması halinde bu kadar komik bir durum ortaya çıkmayacağı fikrinde. Paranın önemli olmadığına değinen Gürkan Güler, “Valla kardeşim ön camda benim numaram var. Madem böyle bir mağduriyet yaşadın, üzgünsün. Yani şu notu ve parayı bırakacağına numarayı arayıp, yüz yüze görüşseydik. Paran yoksa da önemli değil, bir şekilde helalleşirdik. Ama bu not ve 10 lira olmadı yani” diyerek trajikomik kazayı yapan vatandaşa seslendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.