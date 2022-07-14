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ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'in 15 Temmuz mesajı "Aziz milletimiz, böyle hain emel ve hedeflere asla geçit vermeyecektir"

İHA

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'in 15 Temmuz mesajı "Aziz milletimiz, böyle hain emel ve hedeflere asla geçit vermeyecektir"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayınladı.
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü’yle alakalı mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşananları anlatan rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, son olarak şehitleri rahmetle andığını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü mesajı ise şöyle;
“15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimizi yıkmak isteyen hainler, kahraman Türk ordusunun üniformalarını kirleterek, ülkemizi ve milletimizi emperyal amaçlar doğrultusunda karanlığa sürüklemek için darbe girişiminde bulunmuşlardır. Amaçlarına ulaşmak için her türlü ahlaksızlığı göze alan FETÖ hainleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni; vatanına, milletine ve devletine bağlı asker ve polislerimize ait karargâhları alçakça bombalamışlar, darbeye direnen sivil vatandaşlarımızın üzerine acımasızca ateş açmaktan da hiç çekinmemişlerdir. Durumun vahametini gören aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokaklara dökülerek bedenini siper etmiş ve ülkemizi karanlığa sürüklemeyi hedefleyen kanlı darbe girişimini durdurarak, tüm dünyaya demokrasisinden asla ödün vermeyeceğini göstermiştir. O gece hain kalkışmaya karşı koyarken 251 şehit veren büyük Türk milleti, vatanını koruma ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığını, 15 Temmuz’u takip eden süreçte de tuttuğu demokrasi nöbetleriyle perçinlemiştir. 15 Temmuz’da iradesini demokrasiden yana koyan aziz milletimiz, böyle hain emel ve hedeflere asla geçit vermeyecektir. Birliğimize kastetmeyi planlayan karanlık odaklar, bundan sonra da milletimizi karşılarında tam bir birliktelik şuuruyla kenetlenmiş olarak bulacaklarını bilmelidirler. Bizlere düşen ise 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananları ve bunun arkasındakileri çok iyi bilmek, asla unutmamak ve gelecek nesillere de tüm yönleriyle aktararak gençlerimize bayrak, vatan ve millet sevgisini aşılamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bayrağımız, vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum.”

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