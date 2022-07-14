Eskişehir pazarında şeftali pek talep görmüyor

Eskişehir pazarında kilosu 8 TL ile 15 TL arasında değişen şeftali vatandaştan pek de talep görmüyor.

Eskişehir’de her hafta Perşembe günleri Akcami Mahallesi Malhatun Sokak üzerinde kurulan sokak pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Taze meyve ve sebze ihtiyacını sokak pazarından karşılayan vatandaşlar, ürünleri yerinde görme ve seçme imkânı da buluyor. Manav ve marketlerdeki fiyatlara göre daha ucuz olması nedeniyle vatandaşların pazarı tercih ettiğini dile getiren pazarcı esnafı, bazı ürünlerin ise talep görmediğini söyledi. Pazarda nektarin ve şeftali satan esnaf Ali Yıldırım, kilosu 8 TL ile 15 TL arasında değişen şeftaliye vatandaşların pek talep göstermediğini belirtti. Eskişehir piyasasına şeftalinin Bursa’dan geldiğini aktaran Yıldırım, pazardaki fiyatların manav ve marketlerden daha ucuz olduğunu öne sürdü.

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