Asırlık ürünler nadirliğiyle dikkat çekiyor El işlemesiyle hazırlanan binlerce eski ürün görenleri hayran bırakıyor Farklı şehirlerden topladığı el işlemelerinden oluşan yaklaşık 3 bin ürünü tarihi bölgede sergiliyor

Eskişehir’de antikacılık yapan Bayram Çağlayan, farklı şehirlerden topladığı el işlemelerinden oluşan yaklaşık 3 bin ürünü tarihi bölgede sergiliyor.

56 Yaşındaki Bayram Çağlayan, tarihi Odunpazarı Evleri’nde kurduğu atölyesiyle eski ürünlere ev sahipliği yapıyor. Evin bir odasını yaklaşık 3 bin adet el işçiliği ile hazırlanan ürünlerle dolduran Çağlayan, görenlere adeta görsel şölen sunuyor. Yaklaşık 1 asırlık malzemelerin arasında eşarp, etek, namazlık ve şalların da bulunduğunu belirten Çağlayan, “Yıllardır sevdiğim bir meslek olduğu için bunları toplamayı seviyorum. Annelerimizin ve kadınlarımızın işlemiş olduğu ürünleri burada sergiliyorum. Elimden geldiği kadar farklı şehirlerden toplamaya çalışıyorum. Farkı modellerde yaklaşık 3 bin adet el işçiliği eşarp, oya, yazma, etek ve şal var. Yörelerimize ait olan ürünlerle burayı hazırlamaya çalıştım. Bunların hepsinin ayrı ayrı hikayesi mevcut” dedi.

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