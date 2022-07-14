Kesikbaş: “15 Temmuz ülkemiz için milattır”

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “15 Temmuz, ülkemiz için bir milat olmuş ve demokrasinin hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacağı en net şekilde ortaya konmuştur” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Kesikbaş, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez anlayışının kalıcı olarak tescillendiği 15 Temmuz’un 6. yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz, ülkemiz için bir milat olmuş ve halkımız demokrasisinin hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacağı en net şekilde ortaya konmuştur. Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesi sayesinde kardeş kavgası başlatmak isteyenler arzularına ulaşamamıştır. Bir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde daha şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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