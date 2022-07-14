Datça'daki orman yangınında 2'nci gün; kontrol altına alındı (6)

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ESKİŞEHİR'DEN DATÇA'YA DESTEK

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde önceki gün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü de destek ekip kurdu. 7 arazözün yanı sıra su tankeri ve 30 personel, bölgeye gönderildi. Datça'ya ulaşan ekipler, yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ayrıca Datça yangınına gönderilen ekip yerine yedek kuvvetlerin göreve çağrıldığını açıkladı. (DHA)ESKİŞEHİR, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-07-14 16:14:32



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