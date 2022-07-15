Binanın çatısına kadar yazı yazdılar

Eskişehir’de yakın zamanda inşaatı başlayacak olan bir binanın dış cephesinde vandallar tarafından yazılan yazılar görüntü kirliliği oluşturuyor.
Yunus Emre Caddesi üzerinde uzun yıllardır atıl vaziyette bulunan ve geçtiğimiz günlerde yenileneceği duyurulan Eski Otogar’ın dış cephesi vandalların hedefi oldu. Yerden metrelerce yüksek kısımlara dahi ulaşarak isim veya farklı anlamlarda yazılar yazan duyarsız kişiler, çevredeki vatandaşlardan da tepki alıyor. Hangi amaçla yapıldığı anlaşılamayan eylem, her geçen gün görüntü kirliliğini artırırken binaların dış cephelerine de zarar veriyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar, gerekli denetimlerin arttırılmasını istiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.