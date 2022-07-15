15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç, mezarı başında anıldı



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde İstanbul'da yardım etmek için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'nde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç (26), memleketi Eskişehir'de mezarı başında anıldı. Vali Ayyıldız ile beraberindekiler, şehit Dalgıç'ın kabrine kırmızı gül bıraktı.

Eskişehir'in Çiftiler ilçesine bağlı kırsal Alikan Mahallesi'nde oturan İsmet ve Asiye Dalgıç çiftinin 5 çocuğundan biri olan Fatih Dalgıç, polis olduktan sonra İstanbul'da 5 yıl görev yaptı. Daha sonra Şırnak'a atandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ancak 15 Temmuz darbe girişimi gecesi izinli olarak İstanbul'da bulunan Dalgıç, meslektaşlarına destek ve yardım için Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Dalgıç, burada darbecilerin açtığı ateş nedenle vurularak şehit oldu.

Şehit Dalgıç'ın Çifteler ilçesine bağlı Alikan Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anmaya; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Önder, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, şehidin annesi Asiye Dalgıç katıldı. Vali Ayyıldız ve beraberindekiler, şehit Dalgıç'ın mezarına kırmızı gül bırakarak dua okudu.

Saygı duruşu ile askerin saygı atışının ardından İl Müftü vekili Dilaver Şahin dualar okudu. Vali Ayyıldız ve beraberindekiler, şehit annesi Asiye Dalgıç'ı evini de ziyaret etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2022-07-15 11:40:19



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