AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, “15 Temmuz gecesi millet iradesinden başka hiçbir beşeri güç karşısında diz çökmeyeceğimizi tüm dünyaya gösterdik” ifadelerini kullandı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çalışkan mesajında, “15 Temmuz gecesi millet iradesinden başka hiçbir beşeri güç karşısında diz çökmeyeceğimizi tüm dünyaya gösterdik. 15 Temmuz, istiklal şairimizin ifadesiyle ‘işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek’ bir neslin tüm dünyaya bu gerçeği bir kez daha gösterdiği zafer, gurur ve ibret gecesidir. Tarihin gördüğü en büyük ihanetlerden, en alçak saldırılardan birine tanık olan milletimiz, o karanlık geceyi aydınlık bir sabaha kavuşturdu. Hiç şüphesiz gazilerimize, ihanet şebekesine göz açtırmayan güvenlik güçlerimize, hukuka ve demokrasiye sahip çıkan milletin her bir ferdine şükran borçluyuz. Bu onur çok az millete nasip olur. Böyle aziz bir milletin ferdi olmayı bizlere nasip eden Rabbimize şükürler olsun. İstiklâlimiz ve istikbâlimiz için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” sözlerine yer verdi.



“15 Temmuz milletimizin en parlak destanlarından biri olarak anılacak”

Başkan Çalışkan, yayımladığı mesajın devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Bu fedakârlığı sonsuza kadar yankılandıracak olan gençlerimize güvenimiz tamdır. 15 Temmuz her daim aziz milletimizin en parlak destanlarından biri olarak anılacak. Türkiye, bu toprakları vatan kılan şehitlerimizin gösterdiği istikamette sonsuza dek vicdanın, insanlığın ve adaletin dünyadaki pusula ülkesi olmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükran dolu saygılarımı sunuyorum.”

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