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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bıyık’tan 15 Temmuz mesajı

İHA

Başkan Bıyık’tan 15 Temmuz mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Mesajında 15 Temmuz 2016 tarihinde verilen mücadeleye değinen Başkan Bıyık, “15 Temmuz 2016 tarihinde vatanımıza, milletimize, birlik ve beraberliğimize kasteden FETÖ terör örgütü mensupları askeri darbe girişiminde bulunmuşlardır. Kısa sürede bastırılan hain kalkışmanın neticesinde çok sayıda vatan evladımız şehit olmuş, yaralanmış, maddi ve manevi kayıplarımız olmuştur. Yüce Türk milleti daha öncesinde olduğu gibi düşmanlara geçit vermemiş, hainlerin karşında durup, tankların önüne yatıp, göğüslerini siper ederek Türk'ün
sarsılmaz iradesini dünyaya bir kez daha göstermişlerdir. 15 Temmuz Türk milletini tarih sahnelerinden silmek için kalkışma cüretinde bulunan soysuzlara verilen en büyük cevabın adıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin dik duruşu, önce ülkem ve milletim şiarını hayatına düstur edinmesiyle, kahraman ordumuz, emniyet teşkilatımız ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ sözlerini tüm benliğine kazıyan vatanperver milletimizle düşman bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz süreci terör örgütü mensuplarına, dış güçlere, vatan hainlerine bir kez daha göstermiştir ki Türk milleti bağımsızlığından asla taviz vermeyecek, birlik ve beraberliğini bozmak isteyen hainlerin karşında her zaman dik duracak, bayrağının inmesine, ezanın dinmesine asla müsaade etmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti kıyamete kadar payidar kalacaktır. Unutulmasın ki anımız birdir, adımız birdir, biz Türk milletiyiz. Türk evlatları olarak hepimize büyük görevler düşmektedir. Bizler şanlı tarihimizi iyi bilmeli, dış mihrakların oyunlarına gelmemeliyiz. Vatanını, milletini, dilini, dinini seven, sahip çıkan hayırlı evlatlar yetiştirmeliyiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 15 Temmuz gecesi gözü kapalı ölüme yürüyen, hainlerin karşında cesaretin timsali olan kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’i, Çifteler ilçesinden şehidimiz Fatih Dalgıç’ı ve vatan toprağımızı kanlarıyla sulayan, vatanı vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerine yer verdi.

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