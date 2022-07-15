15 Temmuz şehitleri dualarla yad edildi

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Eskişehir'de 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olanlar için Mevlidi Şerif okundu.

Eskişehir'de 15 Temmuz'un yıl dönümünde şehit ve gaziler için Mevlidi Şerif okutuldu. Reşadiye Camii’nde cuma namazı öncesinde okunan mevlidin ardından dualar edildi. Mevlidi Şerif'in ardından cuma namazını kılan cemaat, camiden çıkışta bir hayırsever tarafından dağıtılan lokmalardan aldı. Camide toplam 50 kilogram lokma dağıtıldığı öğrenildi.

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