Rektör Erdal'dan 15 Temmuz mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “15 Temmuz, hiçbir zaman esareti kabul etmeyen aziz milletimizin yazdığı unutulmaz bir diriliş destanıdır” dedi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında 15 Temmuz 2016’da yaşanan hanin darbe girişiminin Türk milletinin üstün çaba ve gayretleriyle engellendiğini dile getiren Rektör Erdal, “15 Temmuz 2016’da yüce milletimiz, Fetullahçı Terör Örgütü’nün vatanına, bayrağına, iradesine ve geleceğine yönelik giriştiği hain darbe girişimine karşı kahramanca dur demiş, tıpkı Malazgirt’te, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi dirayetle, cesaretle, imanla tek vücut olup her türlü silaha karşı göğsünü siper ederek canından aziz bildiği topraklarına sahip çıkmıştır. Bu yönüyle Türk tarihinin kırılma noktalarından biri olan 15 Temmuz, hiçbir zaman esareti kabul etmeyen aziz milletimizin yazdığı unutulmaz bir diriliş destanıdır. Bu önemli gün, bizler için kültürel belleğimizin kurucu bir değeri ve demokrasi bilincimizin göstergesi olarak geleceğimizin inşasındaki temel dayanak noktalarımızdan biridir. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bayrağımız, bekamız, yarınlarımız ve bizi biz yapan değerlerimiz uğruna geçmişten bugüne canlarını feda ederek ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu karanlık gecede demokrasimize ve millî irademize sahip çıkan başta gazilerimiz olmak üzere tüm aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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