Ayçiçeği tarlalarında eşsiz manzaralar Çiçek açan ayçiçeği tarlaları hayran bıraktı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’in kırsal kesimlerinde çiçek açan ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu seyrine doyumsuz manzaralar görenleri hayran bıraktı.

Trakya’dan sonra İç Anadolu Bölgesi’nde geniş ekim alanı bulan ayçiçeği, Eskişehir’deki üreticiler tarafından da yoğunlukla tercih ediliyor. Kentte, hasadı yaklaşırken çiçek açan ayçiçeği tarlaları, sarı ve yeşil renklere büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı tarlalarda kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan tarlalar, görenleri hayran bıraktı. Halk arasında günebakan olarak da bilinen ayçiçekleri, doğa fotoğrafçıları tarafından da oldukça ilgi görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.