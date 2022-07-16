DAK ve OBAK Datça’daki görevlerini tamamlayıp Eskişehir’e döndü

Datça'ya giderek bölgedeki yangının söndürülmesi için mücadele veren Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) ve Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma (OBAK) ekipleri görevlerini tamamlayıp Eskişehir’e döndü.

13 Temmuz 2022 tarihinde başlayan Datça orman yangını nedeniyle AFAD Başkanlık'tan gelen çağrı üzerine harekete geçen Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği, 14 Temmuz 2022 tarihinde bölgeye ulaşmıştı. Bölgeye ulaşmayı takiben Koordinasyon Merkezine kaydını yaptıran ekip, yine Eskişehir’in akredite ekibi Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi ile birlikte hareket ederek, aldıkları talimat gereği yönlendirildikleri bölgede yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı. Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen birlik içerisinde, yardımlaşarak yangının söndürülmesi için mücadele verdiler.

15 Temmuz 2022 tarihinde çalışmalarını sonlandıran DAK ve OBAK ekipleri, Koordinasyon Merkezine bilgi vererek çıkış işlemlerini yapmış, yangın bölgesinden ayrıldı. Ekipler, gece saat 01.00’da Eskişehir'e ulaştığı öğrenildi.

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