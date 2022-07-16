Yurt dışından gelenlerin gözdesi 'çibörek' Çibörek işletmecisi Hakan Caferler: “Yurt dışına çibörek dükkânı açmamızı isteyeler var”

Yaz aylarının gelmesiyle adeta gurbetçi akını yaşanan Eskişehir’de, çibörek işletmelerinde yoğunluk yaşanıyor. Bazı gurbetçiler yurt dışına da çibörek dükkânı açılmasını talep etti.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatillerini memleketinde geçirmek isteyen birçok gurbetçi vatandaş yurda giriş yapmaya devam ediyor. Her ilde olduğu gibi Eskişehir’de de gurbetçi yoğunluğu hissediliyor. Gurbetçilerin yanı sıra azımsanmayacak sayıdaki yabancı turistlerde Eskişehir’i gezmek için geliyor. Gurbetçilerin ve turistlerin en çok ilgi gösterdiği ürünlerin başında ise çibörek geliyor. Eskişehir’le özdeşleşmiş bu lezzet, tadı ilk defa tadanlara farklı gelirken, önceden tadanlar ise Eskişehir’e geldiklerinde çibörek yemeden şehirden ayrılmıyor.

Konuyla ilgili konuşan çibörek işletmecisi Hakan Caferler, Eskişehir’in yerel lezzetini tanıtılarından dolayı mutluluğunu dile getirdi. Birçok turist ve gurbetçiyi dükkânlarında ağırladıklarına değinen Çafeler, “Yerel halkımız yanı sıra yurt dışından gelen turistlere ve gurbetçi vatandaşlarımızda hizmet veriyoruz. Çibörek beğenilerek tüketiliyor tabii bu bizim işlerimize de yansıyor. Damak tatlarına yakın buluyorlar. Özellikle ilk defa yiyenlerden güzel geri dönüşler alıyoruz. Hatta yurt dışına da çibörek dükkânı açmamızı isteyen insanlar dahi oluyor. Ama biz yerel lezzetimizin yerinde, Eskişehir’de yenmesini tavsiye ediyoruz. Genellikle Belçika, Almanya, Fransa tarafından gelen gurbetçilere ya da Ukrayna’dan gelen misafirlerimize hizmet veriyoruz” dedi.

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