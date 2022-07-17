Pazar tezgahlarında salatalık 3,5 TL’den satılıyor

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Eskişehir’de pazar tezgahlarında yerini alan salatalığın kilosu 3,5 TL olurken, kabak ise 2,5 TL’den satılıyor.

İç Anadolu’nun önemli sebze üretim yerlerinden biri olan ve seracılıkla da öne çıkan Eskişehir’de farklı türden sebze ve meyveler yetiştiriliyor. Özellikle örtü altında yetiştirilen ürünler Türkiye’nin farklı illerine gönderiliyor. Kentte haftanın farklı günlerinde kurulan pazar tezgahlarında yerlerini alan sebzelerin fiyatları ise piyasanın altında olmasıyla dikkat çekiyor. Pazar günleri Çankaya Mahallesi’nde kurulan pazarda salatalığın kilosu 3,5 TL’den satılırken, kabak ise 2,5 TL’den vatandaşların sofrasında yer buluyor.

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