Sarıgül: İngiltere başbakan adayının söylediği asla kabul edilemez



Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İngiltere'de başbakanlık için yarışan Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Başbakan olması halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki iş birliği anlaşmasının bir benzerinin Türkiye ile de yapılmasını talep edeceği yönünde çıkan iddialara tepki göstererek, "Başbakan adayının söylediği asla kabul edilemez. Bizim atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı bayrağımıza, toprağımıza, ulusumuzun birliğine, beraberliğine İngiltere'deki başbakan adayı asla dil uzatamaz. Bu sözünü derhal geri almasını talep ediyorum" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi önünde tutuklu ve hükümlü yakınlarıyla bir araya geldi. Ailelerle sohbet eden Sarıgül, 9 Nisan'da af çağrısında bulunduğunu ve o günden beri 46 ili ziyaret ettiğini belirterek, af çağrısını yineledi. Af talebinin siyasi değil vicdani olduğunu belirten Sarıgül, şunları söyledi:

"Şefkatli, faziletli devletime sesleniyorum. Anneler için, babalar için affet Türkiye'm. Babaları cezaevinde bulunan 10 binin üzerinde çocuk var. Daha babalarıyla buluşamadılar. Özellikle cezaevinden çıkacak olan 250 binin üzerindeki kader mahkumu için de devletimiz olanaklarını, imkanlarını seferber etmeli. Onlara ekonomik ve psikolojik destek vermeliyiz. Aile hekimleriyle birlikte onların mutlaka terapisini yapmalıyız. 6,5 milyon Suriyeli 'ye kucak açan benim şefkatli devletim, 250 bin kader mahkumuna da inşallah kapısını ve gönlünü açacaktır. Af talebimiz siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir. Af talebimiz toplumsal barış ve kardeşlik hukukunun yeni baştan giderilmesi içindir. Af talebimiz çocukların babalarına kavuşması, annelerin, anneannelerin, babaannelerin torunlarına ve evlatlarına kavuşması içindir. Af çağrımıza bütün Türkiye'min kucak açacağına inanıyorum. Yarı açık cezaevlerinde bulunan 90 bin kader mahkumunun sürelerinin uzatılması, bu çalışmamızın ne kadar değerli olduğunu göstermiştir."

İngiltere'de başbakanlık için yarışan Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın, göreve gelmesi halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki iş birliği anlaşmasının bir benzerinin Türkiye ile de yapılmasını talep edeceği yönünde çıkan iddialara tepki gösteren Sarıgül, "İngiltere'deki başbakan adayı çok ayıp ediyor. İngiltere'deki başbakan adayının söylediği asla kabul edilemez. Başbakan adayı şunu bilmeli ki, Türkiye, İngiltere'nin arka bahçesi değildir. İngiltere beğenmediği mültecileri Türkiye'ye gönderecek, Türkiye'yi arka bahçe yapacak. Bu kabul edilir bir olay değildir. İngiltere'deki başbakan adayını kınıyorum. Doğru bir konuşma yapmamıştır. Eminim ki İngiliz halkı da bu konuşmasını tasvip etmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere'den daha da güçlüdür. Bizim atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı bayrağımıza, toprağımıza, ulusumuzun birliğine, beraberliğine İngiltere'deki başbakan adayı asla dil uzatamaz. Bu sözünü derhal geri almasını talep ediyorum" diye konuştu.

Sarıgül, açıklamaların ardından tarihi Odunpazarı Evleri'nin bulunduğu bölgeyi gezdikten sonra kentten ayrıldı. (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2022-07-17 13:55:25



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