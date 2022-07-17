Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül: “KYK'daki öğrencilerimizin borçlarının faizlerinin tamamının silinmesi lazım” “Toprağımıza, ulusumuzun birliğine ve beraberliğine İngiltere'deki başbakan adayı asla dil uzatamaz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül: “KYK'daki öğrencilerimizin borçlarının faizlerinin tamamının silinmesi lazım” “Toprağımıza, ulusumuzun birliğine ve beraberliğine İngiltere'deki başbakan adayı asla dil uzatamaz”

İHA

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül: “KYK'daki öğrencilerimizin borçlarının faizlerinin tamamının silinmesi lazım” “Toprağımıza, ulusumuzun birliğine ve beraberliğine İngiltere'deki başbakan adayı asla dil uzatamaz”

Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi önünde açıklamalarda bulunan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Öğrencilerimiz parayla pulla meşgul olmamalı, zihnini mutlaka eğitime vermelidir. Bu evlatlarımız Türkiye'nin geleceğidir. Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki öğrencilerimizin borçlarının faizlerinin tamamının silinmesi lazım” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yaptığı af çağrısının ardından Türkiye’nin farklı illerindeki cezaevlerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu çerçevede Eskişehir’e gelen Sarıgül, Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi önünde mahkum yakınlarıyla buluştu. Burada af çağrısını yineleyen Sarıgül, “Şefkatli ve faziletli devletime sesleniyorum, anneler için affet Türkiye'm. Babalar için affet Türkiye'm. Babaları cezaevinde bulunan on binin üzerinde çocuk var. Daha babalarıyla buluşamadılar. O çocuklar için affet Türkiye'm. 6 buçuk milyon Suriyeli’ye kucak açan benim şefkatli devletim, 250 bin kader mahkumuna da inşallah kapısını ve gönlünü açacaktır. Af talebimiz siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir” şeklinde konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere'den daha güçlüdür”
İngiltere’de başbakanlığa aday olan Dışişleri Bakanı Liz Truss’un göçmenleri Türkiye'ye gönderme önerisini eleştiren Sarıgül, “İngiltere’deki başbakan adayı çok ayıp ediyor. Söylediği asla kabul edilemez. İngiltere başbakan adayı şunu bilmeli ki, Türkiye, İngiltere'nin arka bahçesi değildir. İngiltere beğenmediği mültecileri Türkiye'ye gönderecek, Türkiye'yi arka bahçe yapacak. Bu kabul edilir bir olay değildir. İngiltere'deki başbakan adayını kınıyorum. Doğru bir konuşma yapmamıştır. Eminim ki İngiliz halkı da bu konuşmasını tasvip etmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere'den daha güçlüdür. Bizim atalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın bize bıraktığı bayrağımıza, toprağımıza, ulusumuzun birliğine ve beraberliğine İngiltere'deki başbakan adayı asla dil uzatamaz. Bu sözünü derhal geri almasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kredi Yurtlar Kurumu’nun ismini ‘Öğrenci Ağırlama Merkezi’ yapın”
KYK borçları konusunda da açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki öğrencilerimizin borçlarının faizlerinin tamamının silinmesi lazım. Geriye kalan anaparanın da 120 ayda ödenmesi lazım. Kaldı ki bu öğrencilerimiz, devletimiz ve milletimiz için son derece önemlidir. Bu evlatlarımız Türkiye'nin geleceğidir. Öğrencilerimiz parayla pulla meşgul olmamalı, zihnini mutlaka eğitime vermelidir" diye konuştu. Sarıgül, Kredi Yurtlar Kurumu'nun isminin ‘Öğrenci Ağırlama Merkezi’ olması önerisinde de bulundu.
Cezaevi önündeki konuşmasını tamamlayan Sarıgül, ardından Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesini ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Sarıgül, yerel esnafı da ziyaret ederek yöresel lezzetlerin tadına baktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tatilin son gününü piknik yaparak değerlendirdiler
YEREL HABERLER Tatilin son gününü piknik yaparak değerlendirdiler
Tepebaşı'nda çocuklar sağlıkla gülümsüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda çocuklar sağlıkla gülümsüyor
Sosyal girişimcilere özel "Sosyal Medya ve Ürün Fotoğrafçılığı" kursu başlıyor
YEREL HABERLER Sosyal girişimcilere özel "Sosyal Medya ve Ürün ...
Sarıgül: İngiltere başbakan adayının söylediği asla kabul edilemez
YEREL HABERLER Sarıgül: İngiltere başbakan adayının söylediği asla ...
Bayram tatilinde ‘sıvı teması’ kaynaklı telefon arızaları arttı
YEREL HABERLER Bayram tatilinde ‘sıvı teması’ kaynaklı telefon ...
Pazar tezgahlarında salatalık 3,5 TL’den satılıyor
YEREL HABERLER Pazar tezgahlarında salatalık 3,5 TL’den satılıyor
Vosvos severler kampta buluştu
YEREL HABERLER Vosvos severler kampta buluştu
Yurt dışından gelenlerin gözdesi 'çibörek' Çibörek işletmecisi Hakan Caferler: “Yurt dışına çibörek dükkânı açmamızı isteyeler var”
YEREL HABERLER Yurt dışından gelenlerin gözdesi 'çibörek' Çibörek ...
Ölüme terk edilen köpeğe Tepebaşı sahip çıktı
YEREL HABERLER Ölüme terk edilen köpeğe Tepebaşı sahip çıktı
Hastanelerde hatırlatma dozu yoğunluğu devam ediyor
YEREL HABERLER Hastanelerde hatırlatma dozu yoğunluğu devam ediyor
Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü için imza töreni
YEREL HABERLER Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü için imza ...
Eskişehirliler bu ‘zıkkımı’ çok sevdi ‘Bugün ne içsem?’ diye soran müşterilere ‘Zıkkım için’ diyerek esprili bir cevap veriyorlar
YEREL HABERLER Eskişehirliler bu ‘zıkkımı’ çok sevdi ‘Bugün ne ...
DAK ve OBAK Datça’daki görevlerini tamamlayıp Eskişehir’e döndü
YEREL HABERLER DAK ve OBAK Datça’daki görevlerini tamamlayıp ...
(ÖZEL) Şiddetli yağışlar çiftçinin bayramını adeta zehir etti Misket büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağış özellikle kabak, marul, mısır ve elma gibi ürünlere zarar verdi Çiftçi Mustafa Ekşi: “1 milyon 200 bin liralık zararım var” Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Bayramın birinci günü yağan dolu bu sene 5’incisi ve bu en kuvvetlisi oldu" "Bulunduğumuz bölgedeki 3 bin dönüm tarım arazisinin sahipleri bayramı geçiremedi" "Bazı bölgelerde ürün olarak zararımız yüzde 100”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Şiddetli yağışlar çiftçinin bayramını adeta ...
Eskişehir’de 15 Temmuz anma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Eskişehir’de 15 Temmuz anma programı düzenlendi
Doğaya bırakılan bir kamyonet dolusu kurban atığı tepki topladı
YEREL HABERLER Doğaya bırakılan bir kamyonet dolusu kurban atığı ...
Ayçiçeği tarlalarında eşsiz manzaralar Çiçek açan ayçiçeği tarlaları hayran bıraktı
YEREL HABERLER Ayçiçeği tarlalarında eşsiz manzaralar Çiçek açan ...
Rektör Erdal'dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Rektör Erdal'dan 15 Temmuz mesajı
15 Temmuz şehitleri dualarla yad edildi
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri dualarla yad edildi
Başkan Küpeli'den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Küpeli'den 15 Temmuz mesajı
Başkan Bıyık’tan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bıyık’tan 15 Temmuz mesajı
Bu su için kilometreler aşılıyor
YEREL HABERLER Bu su için kilometreler aşılıyor
Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç, mezarı başında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.