(ÖZEL) Yağışların ardından verim geçtiğimiz yıla göre 2 kat arttı Arpa ve buğdayda hem kalite, hem de üretim miktarı arttı İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş: “Ürünlerimiz şu an kalite ve miktar bakımından tatmin edici düzeyde” Çiftçi İlhan Aydemir: “Geçen yıl 200 kilogramdı, bu sene 300 kilogram olacak gibi gözüküyor”

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığın ardından bu sene görülen bol yağışla birlikte buğday ve arpa üretiminde önemli artış kaydedildiğini belirterek, "Ürünlerimiz şu an kalite ve miktar bakımından tatmin edici düzeyde” dedi.

Çiftçinin korkulu rüyası olan kuraklık, geçtiğimiz yıl etkisini olabildiğince fazla göstermişti. Önceki yılların ortalama rakamlarına göre yüzde 50’nin üzerinde verim kaybı yaşayan çiftçi, üretime devam edebilmek için büyük çaba gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık için çiftçiye verilen ek destek ödemeleri, üreticinin ayakta kalmasında etken rol oynadı. Bu sene ise ülke genelinde etkisini gösteren yağışlar, birçok çiftçinin yüzünü güldürdü. Verim geçtiğimiz 10 yılın verilerinin de üstüne çıktı. Sulu ve kuru olmak üzere her iki çeşitte arpalar ve buğdaylar, adeta son 10 yılın altın sezonunu gördü. Bu yıl özellikle geçtiğimiz yıla göre kuru arpa ve kuru buğdayda verim 2 katına çıktı.



“Buğdayımız şu an kalite ve miktar bakımından tatmin edici düzeyde”

Bu sezonda yaşanan verimin yüksek olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, mahsulün kalitesinin ve miktarının tatmin edici düzeyde olduğunu, “Geçtiğimiz yıl herkesin bildiği gibi Türkiye genelinde bir kuraklık vardı. Bundan dolayı Eskişehir’de de çok ciddi şekilde etkilendik. Ancak bu yıl çok şükür ki mahsulümüz çok iyi. Geçtiğimiz yıl küresel ısınmaya bağlı olarak yaklaşık 1 ay yağışlar gecikmişti. Bu sene herhangi bir sıkıntımız olmadı. Yağışlar mevsim normallerine göre biraz geç geldi ama geçtiğimiz yıllara göre herhangi bir sıkıntımız gözükmüyor. Mahsulümüzde de sıkıntımız yok. Bu sene beklentimiz buğdayda 550 kilogramın üzerinde. Kuru buğdayda da 400 kilogram civarında bir beklentimiz var. Buğdayımız şu an kalite ve miktar bakımından tatmin edici düzeyde. Bir sıkıntı yaşamayacağımızı ön görüyoruz” sözleriyle dile getirdi.



“Dünya’nın en büyük un ihracatçısı olan ülkeyiz”

Ülkemizde üretilen buğday ile hem vatandaşların hem de 15 ile 20 milyon aralığındaki misafirin ihtiyaçlarının karşılandığını belirten İl Müdürü Gümüş, “Türkiye, Dünyanın en büyük un ihracatçısı olan ülke. Biz hem kendi buğdayımızı karşılıyoruz, hem 5 milyona yakın olman mültecilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz, hem yıllık yaklaşık 1015 milyon kadar turistin ihtiyacını karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler’in, Afrika ülkelerine göndermiş olduğu unların esas üreticisi Türkiye’dir. Eskişehir bu anlamda Türkiye’de arpa üretiminde 5, buğday üretiminde 10’uncu sırada” dedi.



“İlave destek ödemeleri konusunda çalışmalar yapılıyor”

Üreticinin zor durumlarla karşılaşmaması için bakanlık tarafından ilave destek ödemeleri konusunda çalışmaların yapıldığını belirten Ender Muhammed Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

“Çiftçimizin bahsettiği girdi maliyetleriyle alakalı bakanlığımızda ilave destek ödemeleri konusunda çalışmalar yapılıyor. Geçen sene gübre maliyetlerindeki artıştan dolayı gübre desteğini 2 katına çıkartmıştık. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma çiftçimizi en çok etkileyen konulardan bir tanesi. Bakanlığımızın çalışmalarından çıkacak müjdeli haberleri de duyururuz inşallah çiftçilerimize.”



“Geçen yıl 200 kilogramdı, bu sene 300 kilogram olacak gibi gözüküyor”

Ektikleri ürünün bu sene yüzlerini güldüreceğini belirten çiftçi İlhan Aydemir, mazot desteğinin artmasıyla rahat bir nefes alacaklarını söyledi. Geçtiğimiz yıla göre verimin yüzde 50 kadar arttığını belirten Aydemir, “Kendi bölgemiz olarak rahatlatıcı bir durum gözüküyor. Geçen yıl 200 kilogram ya aldık ya alamadık. Bu sene 300 kilogram olacak gibi gözüküyor. İnşallah hayırlısıyla biçeceğiz, henüz harmanımız başlamadı. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) verdiği fiyatlar da iyi gözüküyor. Memnunuz. Girdi maliyetleri biraz yüksek. Mazot desteği yüzde 50’lere çıkarsa bu çiftçimizi daha da rahatlatacak. Biz üretmekten kaçmıyoruz ama maliyetlerin yüksek olması bizi zorluyor ifadelerini kullandı.

