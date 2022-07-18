Bayram tatilinin ardından bankalarda kuyruk oluştu

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kurban Bayramı tatilinin ardından vatandaşların, banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

İdari izinle birlikte 9 güne uzatılan bayram tatili dolayısıyla bazı işlemleri bekleyen vatandaşlar, erken saatlerde bankaların yolunu tuttu. Tatil boyunca kapalı olan banka şubeleri önünde yoğunluk oluştu. Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle haftanın ilk gününde, hem bankamatiklerde hem de gişe işlemleri için banka önlerinde uzun kuyruklar gözlemlendi. Bankanın açılmasını bekleyen vatandaşların kuyruk oluşturduğu dikkat çekerken, yaşlı vatandaşların beklemekte zorluk çektiği görüldü. Vatandaşlar, sıcak havanın da etkisiyle beklemenin bir hayli zorlaştığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.