Döviz bürolarında gurbetçi yoğunluğu

Yurtdışında yaşayan gurbetçilerin memleketlerine dönmesiyle birlikte Eskişehir'deki döviz bürolarında yoğunluk yaşanmaya başladı.

Her yıl yaz aylarında olduğu gibi bu sene de yurtdışında yaşayan gurbetçiler tatil için memleketlerine döndü. Dünyanın dört bir yanında yaşayan yüzbinlerce gurbetçi, Kurban Bayramı’nı Türkiye’de geçirebilmek için yaklaşık 10 gün önce memleketlerine geldi. Gurbetçilerin gelişiyle birlikte hemen her ilin merkezi konumlarında yoğunluklar oluşmaya başlarken, şehir içi yollarda da yabancı plakalı araçlar çoğaldı. Eskişehir’de de yaşanan gurbetçi yoğunluğu en çok esnafın yüzünü güldürdü. Eskişehir’deki birçok esnafta olduğu gibi döviz bürolarında da gurbetçi yoğunluğu yaşandı. İkamet ettikleri ülkelerden döviz ile memleketine gelen gurbetçiler, alışveriş ve benzeri ihtiyaçlarında Türk Lirası kullanmak için soluğu döviz bürolarında aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.