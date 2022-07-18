Mahallede ortasına konulan onlarca arı kovanı görenleri şaşırttı

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Eskişehir’de yaşam alanına yakın bir bölgeye bırakılan onlarca arı kovanı dikkat çekti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde bulunan boş arazideki arı kovanları göze çarptı. Şehir merkezine ve yaşam alanlarına yakın bir bölgeye bırakılan onlarca kovan, görenleri şaşırttı. Çevrede yaşayan vatandaşlar, kovanların kim tarafından bırakıldığını bilmese de gördükleri ilginç manzaranın belli dönemlerde yaşandığını belirtti. Ayrıca bazı mahalliler, aynı arazinin farklı bölümlerinde de kovanların bulunduğunu ifade etti.

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