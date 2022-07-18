İkinci Kadir Şeker vakasında ikinci duruşma Afganistan uyruklu sanığın eşi ve kızı şikayetçi olmadı

Eskişehir’de sokakta kavga ettiği eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir A. ve onu bıçakla yaralayan Tolga D.'nin yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, Afganistan uyruklu sanığın eşi Shahnaz N. ve kızı Nasım Gol A. mahkemedeki ifadesinde eşinden şikayetçi olmadığını söyledi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Abdulkadir A. mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar A.C.Ö., H.Ş., Şükrü T. ve Tolga D. duruşmaya katıldı. Duruşmaya Afganistan uyruklu eşi tarafından bıçakla yaralanan Shahnaz N. ile kızı Nasım Gol A. da katıldı.



“Eşimden şikayetçi değilim”

İlk duruşmaya tedavisi nedeniyle katılamayan Shahnaz N. mahkemede başından geçenleri anlattı. Müşteki Shahnaz N. ifadesinde, “Ben bu konuda soruşturma aşamasında ayrıntılı bir beyanda bulundum. O beyanlarımı aynen tekrar ediyorum. Kızım evlenmek istiyordu, eşimin buna rızası yoktu. Olay günü kızıma yüzük almaya gitmiştik. Dönüşte yolda eşim ile karşılaştık. Hiçbir şey söylemeden bıçakla benim koluma vurdu, ben yere düştüm. Daha sonradan kalktım. O esnada 45 genç eşimi tutmaya çalışıyorlardı. Gençler eşimi bıraktıktan sonra eşim benim karın bölgeme bıçakla bir kez daha vurdu. Ben tekrar yere düştüm. O esnada gençler eşime tekme ile vuruyorlardı. Eşim de yere düşmüştü. Ben kızımın bıçaklandığını görmedim fakat kızım sırtından bıçaklandığını söylemişti. Eşim yukarı doğru koşarken 45 kişi de arkasından gidiyordu. Daha sonra duvarın dibindeyken bayıldım, sonrasını hatırlamıyorum. Eşimden şikayetçi değilim. Davaya katılmak istemiyorum” dedi.



“Babam, annemin karnına, benim de sırtıma bıçakla vurdu”

Babasından şikayetçi olmadığını söyleyen Nasım Gol A. da, “Olay tarihinde annem ile yürürken babam karşımıza çıktı. Bıçakla anneme vurdu, daha sonra 45 genç ayırmaya çalıştılar. Babama tekmeyle de vurdular. Daha sonra şahıslar babamı bıraktılar. Babam sonrasında annemin karnına bir kez bıçakla vurdu. Benim de sırtıma bıçakla vurdu. Olay sırasında etraf biraz karanlıktı. O esnada gençlerin ne yaptığını göremedim. Babam daha sonra olay yerinden kaçtı. Gençler de onun peşinden gittiler. Şikayetçi değilim, davaya katılmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık Abdulkadir A.’nın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



Olayın geçmişi

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi’nde Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62) ile eşi Shahnaz N. (47) ve kızı Nasım Gol A. (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir A., üzerinde taşıdığı bıçakla eşini ve kızını yaraladı. Yoldan geçerken olayı gören Tolga D. (19) ve arkadaşları kavgayı ayırmak için ailenin yanına gitti. Çıkan arbedede Tolga D., bıçakla Abdulkadir A.’yı yaraladı. Arkadaşı Tolga D.'ye yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Ş. ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Shahnaz N. ve Abdulkadir A. ile kızları Nasım Gol A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Tolga D. ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanan Tolga D. cezaevine gönderildi. Tolga D. avukatının itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüpheli Abdulkadir A. ise 6 gün sonra tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.