GESİKOOP genel kurulu yapıldı

Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi’nin (GESİKOOP) Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Genel Kurulda Şahin Savcı başkanlığa seçildi.

Tepebaşı Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan ve sokak toplayıcılarını tek bir çatı altında birleştiren GESİKOOP’un Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi’nin teşvikleri ile 15 Ocak 2020’de kurulan ve sosyal işletme kooperatifi olması ile fark oluşturan GESİKOOP 23 Haziran 2020’de Tepebaşı Belediyesi, GESİKOOP ve lisanslı geri dönüşüm firması arasında imzalanan 3’lü protokol ile hayata geçirilmişti. Kooperatifin 3’üncü Olağan Genel Kurulu geçen günlerde yapıldı. Kooperatif binasında gerçekleştirilen toplantıya Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü, geri dönüşüm tesisi yetkileri, bakanlık temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı. Toplantıda önceki dönem faaliyet raporu ve gelir gider tablosu görüşüldü. Daha sonra yapılan oylamada Şahin Savcı GESİKOOP Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

GESİKOOP Yönetim Kurulu, Şahin Savcı, Serap Taşer, Yusuf Ersoy’dan oluştu. Denetim Kurulunda ise Çimen Karakuş ve Hatice Keleş yer aldı.

Türkiye’de ilk defa sokak toplayıcılarının örgütlenme modeli olarak kurulan sosyal işletme kooperatifi GESİKOOP’un 3’ü kadın, 13’ü yabancı olmak üzere 32 üyesi bulunuyor.

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