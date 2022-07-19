Kiraz bu yıl cep yakıyor Sezon sonuna doğru fiyatı katlanan kiraz 30 lira oldu Kiraz satıcısı Kazım Aslanbenzer: “Bu sene kiraz biraz kıt”

Eskişehir’de sezon sonuna doğru kiraz fiyatı 30 liraya çıkarken, bu artışın üretim azlığından kaynaklandığı belirtiliyor.

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden kirazın fiyatı sezon sonuna doğru artmaya başladı. Eskişehir ve çevresinde en kaliteli kirazın yetiştiği bilinirken, yazın ortasında kilogram fiyatı 30 lirada seyreden meyve için satıcısı, ‘bu yıl kiraz kıtlığı var fiyatlar ondan yüksek’ dedi.

Kiraz satıcısı Kazım Aslanbenzer, 30 liraya sattığı kiraz hakkında konuştu. Yaz ortasında olunmasına rağmen kirazın bu fiyatta neden seyrettiğini açıklayan Aslanbenzer, “Kirazım Bilecik’in Söğüt İlçesi’ne bağlı Küre Köyü’nden geliyor. Tezgâhta gördüğünüz ‘Napolyon’ denilen iri kirazlardan. Kiraz şu anda bitmek üzere, önceki aylarda 1520 liraya sattım şimdi ise 30 liraya yükseldi. İstanbul’da bu kirazın aynısının kilogram fiyatı 50 liradan satılıyor. Bu farkın sebebi ise aracılar, ben kendim gidip getiriyorum ürünümü. 1015 gün daha tezgâhta olur diye düşünüyorum. Bu sene kiraz biraz kıt” diye konuşarak fiyatların sebebini anlattı.

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