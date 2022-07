(ÖZEL) Eskişehir’de ‘Çayır Tırtılı’ ile mücadele başlatıldı Ayçiçeği ile birlikte mısır da tehlike altında Çiftçi Birol Özsak: “Zarar gün geçmeden ortaya çıkıyor” Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan “Kullanılacak olan ilacın, firmalar tarafından fiyat yükseltilmeden satılmasını istiyoruz” Tepebaşı İlçe Tarım Müdürü Zeki Sert: “Çiftçilerimizle beraber bu mücadeleyi vereceğiz”

Trakya’dan sonra birçok ildeki ayçiçek tarlalarında etkisini gösteren ‘Çayır Tırtılı’ ile mücadele Eskişehir’de de başladı. İlaçlamanın önemine değinen Tepebaşı İlçe Tarım Müdürü Zeki Sert, “Çiftçilerimizle beraber bu mücadeleyi vereceğiz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde ilk kez Trakya Bölgesi’nde bulunan tarım arazilerinde etkisini gösteren ‘Çayır Tırtılı’, büyük bir hızla yayılarak farklı illerde de çiftçinin kâbusu oldu. İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Eskişehir’de de etkili olan çayır tırtılı, Tepebaşı Bölgesi’nde bin 500 dönümün üzerinde tarım arazisine zarar verdi. İl ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinin gün boyu sahada hasar tespit çalışmaları devam ederken hasar gören alanın artmasından endişe ediliyor. Uzmanların net bir dille herkesin kendi tarım arazisini kontrol etmesi gerektiğini belirttiği istila karşısında, erken müdahale de önem taşıyor. Trakya Bölgesi’nde yaşanan ve önüne geçilemeyen istiladan ders çıkararak erken önlem alan Eskişehirli çiftçiler, zaman kaybetmeden ilaçlamaya başladı. Gerek ilaçlama makineleri gerekse dron kullanarak başlatılan çalışmalar, hasarlı alanın büyümesinin önüne geçiyor.



Ayçiçeği ile birlikte mısır da tehlike altında

İl ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ile ziraat odalarının yaptıkları incelemelerde Eskişehir’in Tepebaşı Bölgesi’nde çayır tırtılının sadece ayçiçeğinde değil, mısır tarlalarında da etkili olduğu görüldü. Ekiplerin incelemeleri ve araştırmaları ile mısır tarlalarında da görülen çayır tırtılı için en büyük önlemin erken tespit ve müdahale olduğu belirtiliyor.



“Zarar gün geçmeden ortaya çıkıyor”

Kontrol ettiği tarlasında karşılaştığı çayır tırtılının yayılmasını engellemek için hızlı bir şekilde ilaçlamaya başlayan çiftçi Birol Özsak, ekili ürünün çok hızlı zarar gördüğünü belirtti. Ekinlerde oluşan zararın günlerle değil saatlerle değiştiğini belirten Özsak, “Bölgemizde yaşanan kurt saldırısı, zararın oluşmasına neden oldu. Biz, Tekirdağ ve Edirne’de çıkan haberlerin ardından tarlalarımızı kontrol etmeye başladık. Tarlalarımızda da aynı sıkıntının olduğunu fark ettik. Buna hızlı bir şekilde ilaç ile müdahale etmeye başladık. Zararın gün geçmeden saatler ile nitelendirilebileceğini söylemek zorundayım. Çünkü tırtıl, taze olan bütün bitkileri hızlı bir şekilde tüketirken, larva bırakmaya başlamış. Toplamda 470 dönüm arazim var. Bunun 20 dönümünde zarar daha fazla. Kalan 450 dönüme de hızlı bir şekilde müdahale edip ilaçlamaya başladık. Makinelerle veya dron kullanarak bu işi hızlı bir şekilde yapıyoruz” dedi.



“Sağduyulu hareket etmemiz gerekiyor”

Birçok ilde etkili olarak büyük bir ayçiçeği krizini gündeme getiren çayır tırtılı ile mücadelede hem çiftçinin hem de ilaçlama firmalarının sağduyulu olması gerektiğini belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, üreticiyi uyardı. Herkesin mutlaka tarlasını kontrol etmesi gerektiğini belirten Buluşan, “Trakya Bölgesi’nde hızlı bir şekilde yayılan çayır tırtılı, şu an İç Anadolu Bölgesi’nde, Eskişehir’in Tepebaşı İlçesi’nde de görüldü. Valimizin talimatıyla hızlı bir çalışma ve hem üreticimizi uyarma hem de destek sağlama amacıyla Trakya’dan ders çıkararak hareket ettik. Kullanılacak olan ilacın, firmalar tarafından fiyat yükseltilmeden satılmasını istiyoruz. Çünkü çok büyük bir rağbet görecek. Firmalarda ilaç da bulamıyoruz. Bundan dolayı sağduyulu hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü ayçiçeği çok büyük bir sorun. Bizler bu üretimden vazgeçmeden, bir an önce çözmemiz gerekiyor. Çiftçiler “Benim tarlamda yoktur veya gelmez” olarak düşünmesin. Hiç beklenmeyen bir afet. Örneğin bu tarlanın damlaması yapılırken farkına varılamadı. Çünkü çok hızlı hareket ettiği için nereden geldiği belli değil. Bu açıdan üreticimiz mutlaka tarlasını kontrol etsin. Ne olursa olsun “Benim tarlamda yoktur” demesin. Çünkü görünmüyor veya göründükten sonra çok geç kalınmış oluyor” ifadelerini kullandı.



“Burada çiftçilerimizle beraber bu mücadeleyi vereceğiz”

Eskişehir’de sadece ayçiçeğinde değil mısırda da çayır tırtılının görüldüğünü belirten Tepebaşı İlçe Tarım Müdürü Zeki Sert, hızlı müdahalenin önemine değinirken şu ifadeleri kullandı:

“Gerek dron ile gerekse ilaçlama makineleri kullanarak çiftçilerimizin acil bir şekilde ilaçlama yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bizler sahadayız. Elimizden geldiğince her türlü yardıma hazırız. Bakanlığımızın bize verdiği destekle, burada çiftçilerimizle beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Özellikle ayçiçeğinde ve mısırda belli bölgelerde hasar var. Bu hasar görülen bölgelerde çiftçilerimizin bir an önce ilaçlama yapmaları gerekiyor.”

