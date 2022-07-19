Çöp kenarına atılan eşyalar isyan ettirdi

Eskişehir’de çöp kenarına atılan eski ve atıl vaziyetteki ev eşyaları, vatandaşların kaldırımdan geçişini engellerken, kötü bir görüntüye de neden oluyor.

Öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde mezuniyet heyecanı yaşayan yüzlerce öğrenci, yeni dönem öncesi şehirden ayrılmaya başladı. Evlerini boşaltan öğrenciler, kullanılmaz haldeki eşyaları, ikinci el eşya satan yerlere satamayınca çareyi çöpe atmakta buldu. Çöp kenarlarında düzensiz halde günlerce bekleyen eşyalar, vatandaşların geçişini engelliyor. Öte yandan sokakta kötü bir görüntüye de neden olan eşyalar, vatandaşı isyan ettirdi. Eskibağlar Mahallesi’nde çöp kenarına atılan koltuk parçaları, sandalye, yastık ve yorgan gibi eşyalar görenlerin tepkisine neden oldu. Günlerce orada kalan eşyalar, görevliler tarafından toplanmayı bekliyor.

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